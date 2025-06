Al Son de Navolato

“Cuando no salen los planes, hay que aprender a vivir con lo que tenemos “... CRUZ ROJA... La colecta de la benemérita institución logró la meta del millón de pesos y los que la integran están felices, principalmente Olga Téllez, presidenta del patronato municipal que hizo público en un evento de cierre de colecta rodeada del comité de damas voluntarias, integrantes del patronato y el equipo humano que integran a la corporación. Muchas actividades y esfuerzos para lograr esta meta y que da un respiro a las finanzas del resto del año. Y aunque la meta hasta se rebasó, seguramente estarán realizando otras acciones que ayuden a ayudar. Felicitaciones a todos los involucrados... NUEVO CONCEPTO... Un lugar para chicos y grandes se inauguró en Navolato mismo que ofrece entre otras cosas como tacos, hamburguesas y hot dogs y que lleva por nombre, Munchiees. Este nuevo concepto está dirigido por Miguel Mejía y que recientemente lo inauguró de forma exitosa y desde ese día ha sido muy concurrido, coincidiendo todos que el rico sazón, es el elemento que está caracterizando el restaurante, bien ubicado y modernas instalaciones. El mejor de los éxitos... MUY VIAJADOS... Amparo Verdugo y Jesús Arturo Alcaraz vienen muy felices de unas divertidas vacaciones por muchas ciudades de Europa junto a sus dos hijas, Lariza y Amparo, quienes han compartido en sus redes sociales bellos paisajes y agradables momentos que disfrutaron al por mayor... A PESCAR... Nuestra bahía de Altata ya está lista para ser sede el Offshore emisión 2025 y abrieron las inscripciones al torneo de pesca, uno de los que siempre reúne a muchos amantes de esta actividad. La sede que será Isla Cortés, se tiene contemplado para el domingo 29 de junio a las 6:00 de la mañana. Además de diversión, siempre hay muy buenos premios y eso aumenta el número de participantes... LOS CUMPLEAÑEROS... Esta semana haré mención de los que cumplen años, deseándoles lo mejor como es el caso de mi hermana Kenia Palazuelos, Yaya Angulo, Nicolasa del Rosario Camacho, Jazmín Pérez, Claudia Mclean, Lorena Castillo, Javier Martínez, Martha Mejía, Nadia Almanza, Fernando García, Paty Vergara, Fer Villalobos, Anahí y Aída Ibarra, Flor Gritti, Fernando Coronel, María Conchita Verdugo, Gonzalo Medina y Héctor Murillo. Hoy cumple años Carlos Montaño y mañana lo harán Norma Pérez y Elizabeth Montoya. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Reabrieron Telecomm en Navolato hoy llamada Financiera para el bienestar y ahora ubicada en el parque frente al IMSS. Son ya tres sucursales en el municipio, se suman una en la sindicatura de Villa Ángel Flores y otra más en la sindicatura de San Pedro y próximamente abrirán una más en Villa Benito Juárez. Muchas personas desconocen los múltiples servicios que ofrecen estas sucursales y entre otras puede enviar y recibir las remesas, hacer depósitos y retiros en más de 10 bancos, transferencias interbancarias, pagos de múltiples servicios, así como compras en muchos comercios y en línea, los tradicionales giros nacionales, pagos a créditos de Fovissste e Infonavit y hasta cobro de cachito ganador de la Lotería Nacional. Así que ya tiene un módulo cerca de usted... Cambios internos se están dando en el Ayuntamiento. Muchas figuras del ejercicio municipal saldrán del erario público y otros pudieran cambiar de áreas. Estos se dieron desde el pasado jueves y hoy seguramente algunos se harán públicos más lo que se sumen... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.