Al Son de Navolato

“Muchos justifican y se adaptan a realidades que antes eran cuestiones inverosímiles” ... Los leones, como siempre, comprometidos con las acciones a favor de los demás, y manteniendo los eventos tradicionales, realizaron nuevamente el evento Aguinaldo Leonístico, una gran entrega de apoyos para familias en condiciones vulnerables. La cita fue en el club, donde los y las socias, con el apoyo de los jóvenes leos, repartieron juguetes, cobijas, dulces, refrigerios y otros apoyos, que se repartieron en un día muy alegre y concurrido. Las actividades del Club de Leones seguirán todo el año, hay muchos proyectos que quieren aportar a la sociedad y seguro, los veremos... Se organiza por Cruz Roja Navolato una caminata de cinco y 10 kilómetros en Altata, misma que se hará el próximo 29 de marzo, con un costo de inscripción por cada una de las categorías. La carrera lleva por lema Juntos salvando vidas y además de recaudar fondos, la idea sigue siendo a hacer conciencia de la importancia de cuidar la salud, física y mental. El próximo jueves 29 de enero, Olga Téllez, presidenta del patronato de la benemérita institución, convocó a una comida para dar mayores detalles de esta carrera en su segunda edición y la cual, está buscando también patrocinadores. Para los atletas que gustan de participar en estas áreas o algún patrocinador, les comparto el teléfono 6721229009, donde pueden solicitar informes... La iniciativa ciudadana de Rodolfo Hernández Arellano, de llevar a los municipios y organizaciones, la cultura y la importancia de trabajar a favor de la ecología, sigue siendo su día a día. El promotor cultural culichi, trajo a Navolato la obra denominada El niño del piano, un trabajo de lectura enmarcada que hizo entrega a Jorge Bojórquez Berrelleza, en su calidad de Presidente Municipal y que seguramente ya está instalado para la lectura de todos. Felicitaciones... Este año seguramente se hará la presentación del libro titulado, San Francisco de Navolato, su gastronomía e historia, un trabajo del culichi Roberto Aispuro Angulo. Esta primera edición de enero del 2024, ha empezado a circular en diversos foros y eventos culturales sin encontrar el espacio para hacerlo en la tierra inspirada. El autor hace un recorrido por diversas comunidades, haciendo entrevistas, captando imágenes y recibiendo otras impresas, donde la misma comunidad le dio gran parte de los que plasma en este libro. Un recorrido de promoción al turismo por los lugares, los diversos platillos que se pueden saborear con la gran gastronomía, las tradiciones y fiestas de todo el municipio, su música, gran parte de la arquitectura, las principales formas de trabajo honrado y por supuesto, las diversas playas que tenemos la oportunidad de tener tan cerca. Es un buen trabajo digno de socializarse en nuestra comunidad, su lectura es ligera y seguro, con datos que muchos no conocen de nuestra tierra y que por ello debe tener una buena presentación y sería genial que fuese itinerante, para que la alcaldía y las siete sindicaturas se enteren y lean lo plasmado de sus tierras en esta edición... Muchos cumpleañeros de la semana que en esta ocasión queremos felicitar y hacer mención de los compilados como son Héctor Hugo Godoy, Liliana Avilez, Jesús Burgueño, Fabricio Urías, Lupita Madrid, Alma Urquiza, Mariza Arciniega, Aracely Valencia, Fausto Mendívil, Hilda Medina, Chayito Beltrán, Daniel López Félix, Karime Rosales, Renata Reyes, Rosalba Castro, Toño Mora, Laura Sainz, Adilene Yamaguchi, Óscar Rico Soto y Luis Fernando Ruiz. Mañana estará cumpliendo años Graciela Morachis. Para todos, mis mejores deseos... En el ámbito público, la Senadora Imelda Castro estuvo en nuestra ciudad, reuniendo a muchos simpatizantes a su proyecto y trayectoria, misma que está compartiendo a lo largo y ancho del estado. Su grupo promotor local hizo un buen trabajo de convocatoria... Quien está haciendo presencia en diversos foros es Evelio Plata Inzunza, pudiera ser que lo hace por los temas de agricultura, actividad en la que trabaja arduamente pero también puede ser que la cercanía del 2027 lo esté animando a ser parte directa para alguna aparición en boletas... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.