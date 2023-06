“Cuando se pierde la credibilidad, ya no queda más que perder”... CAÑERO CULTURAL...El próximo 8 de julio se realizará un evento cultural para homenajear a los ex trabajadores del extinto ingenio La Primavera en las instalaciones que aun alberga parte de lo que fue la fábrica que dio mucho auge a nuestro municipio. El comité organizador busca armar un escenario que haga lucir la presentación de un video especial que se reproducirá y que seguro hará vibrar a los asistentes a este espectáculo, en el que por cierto no será para un público muy grande para evitar algún incidente en la parte que no da garantías de seguridad. Lo que sí es que será un privilegio ver parte del ingenio como escenario cultural y de seguro habrá muchas ideas de qué más hacer en esta fábrica de la cual es estructura de muchos años de desarrollo de nuestro municipio, tan así que los pitones son parte del escudo que da identidad a Navolato... AL CENTRO... Paola Ramos Marentes la vuelve hacer. En la pasada Olimpiada Nacional de la CONADE, la joven navolatense obtuvo medalla de bronce en la competencia de tiro al arco, logrando posicionarse como una de las mejores del país en esta rama deportiva. Este logro, como los anteriores, la lleva a seguir practicando, buscando estar en el primer lugar de su categoría y crecer en el extranjero. Felicidades... SE INTEGRAN... Dos jóvenes de Navolato llegan a escaños de equipos deportivos en diferentes disciplinas y que seguro habrán de sacar la casta para destacar y crecer en dichos ámbitos. En primer lugar, oriundo de Yebavito, Jesús Javier Santos Valenzuela, él es parte de la selección del estado en softbol, mostrando sus habilidades en el pasado campeonato nacional realizado en Ixtapa. En dicho encuentro el joven deportista lució y seguro continuará en esa ruta. Por otro lado, Juan Salvador Iturrios Berrelleza nativo de Balbuena pegó fuerte y logró incluirse al equipo Xolos de Tijuana en la Sub20. Seguro pronto se empezará hablar de él al verlo correr en la cancha... EN GIRA... El grupo Cafeína Gris sigue con sus presentaciones en diversas plazas del país, ahora irán a Navojoa, a su tradicional feria anual al sur de Sonora. Los integrantes no han dejado de atender todas sus presentaciones buscando destacar con su talento musical... FUNDACIÓN ACTIVA... Desde la llegada de la Fundación Cárdenas a la sindicatura de San Pedro, no han dejado de trabajar por el bien de la comunidad y de la gente que ahí habita. Tienen más de tres años activos, buscando apoyar en la salud, valores, deportes y educación, solo por mencionar algunas. Su presidente fundador Daniel Cárdenas Izabal lidera acciones y hace unos días hizo entrega de algunas mejoras a una de las primarias de dicha sindicatura. Bien por ello... DEL PAPÁ... Felicidades a todos los papás que ayer celebraron su día al lado de los hijos, esos motores de vida que los hace trabajar para su sostén y crecimiento y buscan ser guía para hacerlos hombres y mujeres de bien con su ejemplo... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran cumpleaños como es el caso de Clarissa Tanory, Yolanda y Vanessa Santiesteban, Cuauhtémoc Ramírez Aldapa, Iracema Cárdenas, Chayito Ruiz, Luis Bolaños, Gerardo Mercado, Luis Rivera, Evellyn Galaviz, Karina Inzunza, Bricia Janeth Valdez, Luis Unzueta y Brenda Hermosillo. Hoy cumplen años Arturo Guerrero Sainz y mañana lo harán Carmen Montoya, Iván Gastélum Pereznuñez, Oney Ontiveros y Verónica Bolaños. INTERÉS PÚBLICO... En las salidas de algunos priistas (muy beneficiados por muchos años) en diferentes puntos de la entidad a raíz de la llegada de la nueva directiva de dicho partido en Sinaloa, se está en espera si habrá algún militante de este partido en Navolato que se sume a estos movimientos de acomodos políticos ante la llegada del 2024... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.