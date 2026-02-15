Al Son de Navolato

“La realidad rebasó los discursos”... La promoción para las fiestas del carnaval en Altata ya empezaron, abriendo la puerta a quienes desean ser parte de ellas como candidatas a reinas y reyes, por lo que la convocatoria por parte del Ayuntamiento ya circula. Estos eventos que han sido una gran concentración de turistas y lugareños, han permitido que la festividad vaya en ascenso, por ello, el apoyo de la Secretaría de Turismo por parte del gobierno del estado, el municipio y el comité de organización por parte de los altateños, quienes buscan el patrocinio de comerciantes para hacer una gran fiesta con muchos artistas que se concentran en los diversos eventos que se organizan para las coronaciones. Este tipo de eventos, aunque genera mucho estrés, trabajar en equipo todas las partes, hará que la fiesta carnestolenda siga siendo cada vez mas apoyada. La promoción ya empezó... Por otro lado, será muy dinámica la actividad de la iglesia San Francisco de Asís. La Cuaresma, en este 2026, iniciará este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, y concluirá el Jueves Santo, dos de abril. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que marca la iglesia para prepararnos para la fiesta de la Pascua. El Pbro. Javier Antuna está cuidando todos los detalles para una buena organización y también, está integrando grupos de apoyo en más mejoras para la iglesia San Francisco de Asís... El próximo 24 de febrero será la elección de Canaco Culiacán y entre las tres opciones que hay para que voten los agremiados, por tercera ocasión la reelección de la navolatense Lupita Zavala Yamaguchi. Con puntos a favor por muchos y otros en contra, el liderazgo de Lupita y los logros aportados en estos dos años, se verán reflejados en esta votación, así que se estará atentos a dicha elección... En el grupo Servicios Agropecuarios de la Costa celebraron con todo su equipo humano la excelencia y lealtad de todos los que han estado en la solidificación de sus primeros 35 años. Grupo SACSA, es una de las empresas con arraigo local y extensión en gran parte del estado y otros puntos del país, teniendo a la matriz en este municipio donde inició la empresa que representa la familia GODOY, con el liderazgo de Víctor Manuel Godoy Angulo. Felicitaciones para todo ese equipo humano... Y continuando con los parabienes, ahora para los que cumplen años como es el caso de Ruby Olivas, Angélica Aispuro, Raúl Achoy, Armando Bueno, Saúl Villegas y Juan Pablo Sicairos. Para todos, mis mejores deseos... El municipio prepara las siete sindicaturas para la elección a síndicos y comisarios y el Cabildo ya turnó para que se elabore la convocatoria conforme a la ley y reglamento municipal y en la cual se podrá medir la simpatía a los partidos y a las propuestas que habrán de respaldar y aunque no lo permite la ley, ellos están detrás de todos los involucrados... En lo que la cúpula define para dónde se inclinarán el PRI y el PAN en Sinaloa en este 2027, sus liderazgos estatales y municipales se encaminan en acuerdos separados, pero nunca alejados de los que van a dar y repartir en el estado. Así también están el PAS y Movimiento Ciudadano, que sus acuerdos se han empezado a ser evidentes. En todos, causando sorpresas sus opiniones y en muchas otras de las voces que quieren, risión, porque oposición político partidista, no se percibe. Y todos los liderazgos de estas siglas en lo local, esperan esos tiempos que otros habrán de decidir los rumbos que se tomen. Morena, por otro lado, la marca con más afiliación sigue dividida localmente. Sus cercanos, además de la marca en mención, PT y Verde, tratan de mostrar libertad para decidir y presionar, pero todo quedará supeditados al delegado de Morena que pondrá orden en la entidad y definirá líneas de acción... Lectores, nos leemos el próximo lunes en el periódico Noroeste.