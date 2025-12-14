Al Son de Navolato

“Todos vemos un país diferente, pero como siempre, depende de la posición que te favorezca”... Hace unos días, en sesión de Cabildo, se acordó que el estadio Juventud se incluyera el nombre de Polo Quintero, extinto hace un par de años y que a lo largo de su vida marcó un precedente en el futbol de Navolato, por ello, un movimiento de jugadores y apasionados del balompié promovieron ante la autoridad dejar con su nombre en un espacio que diera homenaje a su gran trabajo en vida, impulsor del deporte en el área del futbol. Leopoldo “Polo” Quintero Godoy sembró valores, inspiró a cientos de jóvenes y convirtió cada entrenamiento en una lección de disciplina, compañerismo y futuro, fueron entre otras, las palabras de Jorge Bojórquez, presidente municipal quien aceptó, junto al resto del Cabildo, destacar a dicho espacio público con el nombre del también recordado y extinto galeno Jesús Quintero Pacheco. La familia y un nutrido grupo de amigos se hizo presente en la sesión municipal, estuvieron muy felices y agradecieron atender la solicitud masiva del cambio de nombre, para quien marcó, una historia de vida en muchos apasionados de dicho deporte... Muy a pesar de cualquier esfuerzo real o simulado que los entes que deben o simulan dar seguridad a la población, esto no alcanza a percibirse entre la ciudadanía, tan es así que muchas familias han optado por no visitar su adorado Navolato, evitando pues, estar en medio de algún momento delincuencial, que no tiene hora, día ni lugar, se acabaron esos códigos. Aunque ya se han tenido otros momentos de crisis social, está ha rebasado los ánimos y las fronteras, por lo que serán muchos lo que se quedarán con ganas de venir a recargar pilas en esta su tierra. Deseamos que no pase mucho más tiempo y que un término de tantos hechos delictivos, les permita visitarnos y si no, vayan abriendo refugio para muchos que ya valoran cambiar de residencia temporal y algunos, pocos, permanentes... Y de estos hechos, Altata no se queda atrás. El esfuerzo de brindar confianza a la población local y de Culiacán, que es la que deja más liquidez en los negocios, para visitar la bahía, dan un paso adelante y otros atrás. Eventos y promoción van sumados a hechos que hacen que regrese el miedo para muchos y precaución para otros, pero eso hace que vuelva a disminuir el flujo turístico, si acaso pudiera darse, sería los fines de semana que dicen, no alcanzan a cubrir lo que necesitan vender los prestadores de todo servicio en la costa para subsistir... Los que cumplen años están de festejo, tal es el caso de Luis Alfonso García, Arcenio Rivera, Lili Retamoza, Claudia Sainz, Diego Bueno, Miriam Soto, Luz Angélica Hermosillo, Juan Francisco Gastélum, Lupita Valles, José Manuel Leal, Lupita Castillo, Juan Diego Plata, Jorge Marín, Cindy y Guillermo Garibaldi, Diana Godoy, Enrique Palacios, Jesús Malacón, Lucía Acosta, Víctor Iván Gómez y Edgardo Villaescusa. Hoy cumplen años Massiel Meza, Mela Montaño y Juan Manuel Cordero. Mañana estarán de cumpleaños Larissa Cárdenas, Martha Gabriela y Yadhira Villegas. Y hasta España, donde nos leen, envío una felicitación a Selene Quevedo. Vaya para todos los cumpleañeros los mejores deseos... Y en orden de la vida política, Fernando García, el profe tres veces diputado federal, y ahora, presidente del PT en Sinaloa se llevó las ocho columnas votando en contra en la Ley de aguas recientemente subida al pleno del Congreso de la Nación. Unos dicen que, para reivindicarse con el gremio del campo, que es de los fuertes en la entidad y que no están contentos con su actuar como representante público y otros, para llamar la atención política y negociar. Por lo pronto pidió análisis del tema al resto de los parlamentarios. Y si la crisis entre el morenismo, (todos antes militantes de otras marcas políticas) empiezan a tener crisis y algo de división, en el priismo, panismo y pasismo, no cantan mal las rancheras y tanto en el PRI y el PAN, hay navolatenses inmiscuidos en las crisis que viven a nivel estatal... Mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.