Al son de Navolato

La autora empezó a trabajar los temas para este año luego de sus dos libros impresos y algunos digitales, entre novelas y poesías. El 2024 cerró su ciclo a través del espacio digital Luna Book y abrió su propia página, además creó una mini editorial con la que busca apoyar a soñadores de la creatividad en la literatura. La joven está emocionada viviendo lo que siempre imaginó y eso la mantiene animada a compartir a través de las letras un poco del mundo que ve en ella y en los demás. Este 2025 para Alejandra será un año de sueños y realidades que espero podamos leer en sus próximas ediciones... CANACO NAVOLATO... Como muchos saben, nuestro municipio cerró hace varios años las oficinas que se mantuvieron abiertas de esta asociación de apoyo para los comercios formales y aunque por un tiempo se buscó mantenerse como subdelegación de Culiacán, esto no se logró. Desde que la presidenta de CANACO Culiacán Lupita Zavala Yamaguchi asumió el reto de dirigir dicho organismo y de estar muy activa en los apoyos para su gremio, la navolatense busca impulsar la apertura nuevamente en Navolato, empezando por hacer una subdelegación y operar para el fin de unir a los empresarios locales y fortalecer el gremio a través de la mencionada organización comercial. Ha sido un trabajo fuerte el que mantiene Lupita, dentro y fuera de dicho organismo, buscando dar fortaleza a quienes representa en la capital y al poder tener una sucursal en Navolato, pudieran bajarse beneficios de capacitación y apoyos económicos por parte del gobierno municipal o estatal, según sea el caso. Ya veremos si se logra... SON ARTE... La escuela de música cumplió siete años consolidándose como una excelente opción para personas de diferentes edades, primero en la música y han dado paso a otras artes como el teatro y hasta fusionado con la danza en las algunas ocasiones. Su director, Rafael Godoy Castro ha sabido conducir con éxito logrando reunir mucho talento local en el cuerpo docente y eso ha dado pauta a que sean cada vez más los estudiantes, amantes de las artes. Mantenerse en miras de seguir creciendo no es cosa fácil, pero en estos siete años, la marca se sigue consolidando, creando cada vez mejores cuadros artísticos, con músicos y cantantes que se ganan los aplausos de pie en las diversas presentaciones y seguro, con el teatro, tendremos más opciones para todos. Felicitaciones... FUERTE PASE... El portador del número 22 del equipo de básquetbol Indomables de Ciudad Juárez fue recibido con gran ovación mostrando la fuerza que tiene Pedro Leal, talento deportivo local sigue brillando en diversas canchas del país y del extranjero. Jugando como base, la afición de este equipo lo recibió con una gran ovación porque saben que viene a dar mucho para su marca... INTERÉS PÚBLICO... Apenas asumiendo los poderes y ya el trabajo para la siguiente elección ya empezó. Tanto en el Congreso de la Unión, como en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento, las piezas empiezan a moverse buscando los mayores controles al momento de que se tomen la decisión. En los tres espacios mencionados se juega el futuro del municipio con las bases de los partidos que pueden ser la opción, solo que este año ya no viviremos la reelección, y eso, ya es ganancia para todos...