Al Son de Navolato

“Sinaloa tiene muchas realidades, pero se percibe, que la que menos importancia tiene, es la del pueblo”... Un éxito la segunda edición de la carrera Salvando vidas, que organizó Cruz Roja Navolato. Se dice que más de mil personas fueron parte de este evento que si bien busca recaudar fondos, también enviar el mensaje de la prevención y de accionarse a través del ejercicio. Felicitaciones para Olga Telles, presidenta del patronato y para todo el equipo que coadyuvó al éxito de esta carrera y por supuesto, a todos los participantes... Nuevamente la vuelven hacer en grande. Los atletas navolatenses de lucha olímpica que participaron en los Juegos Nacionales Conade emisión 2026, destacan a nivel nacional. David Salvador Morales Rocha (subcampeón nacional) gana Plata en la categoría juvenil 130 Kg estilo grecorromano; Eduardo Nicolás Quihuis Reyes (medalla de bronce, nacional 110 Kg) en estilo libre; Jesús Alfredo Rivera Avitia (4to lugar nacional 125 kg) estilo libre y Jesús Oscar Meza Murillo, quedó dentro de los mejores del país en la categoría escolar estilo grecorromano. De esta manera, los oriundos de aquí, también hacen destacar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Felicitaciones para ellos y su entrenador, Orestes Morales... El próximo 13 de junio se está convocando a una ruta en las dunas, y como punto de encuentro será una gasolinera de Bachigualato, desde Culiacán. Diversos clubes de la capital en coordinación con los de Navolato son los organizadores de los amantes de los vehículos todo terreno... Merecido reconocimiento a la porra Grillos, ya que hace unos días participó en el The Magical Championship of de World, evento realizado en Puerto Vallarta, participando cinco países, logrando Grillos, el tercer lugar, en categoría mixto, a nivel cinco. Felicitaciones a todos y por supuesto a su entrenador, Luis Ángel Herrera... Esta semana felicito a los cumpleañeros, como es el caso de Paúl Montoya, Esaul Niebla, Uriel Plata y Yovani Córdova. Hoy cumplen años los cuates Vinny y Gil Retamoza, Gaby y Lupita Tamayo y mañana lo hará Omar Axel Soto. Para todos, mis mejores deseos... En el ámbito de interés público, la inversión estatal y federal le urge infraestructura hospitalaria. Los principales centros médicos del municipio enfrentan carencias que afectan directamente la calidad de la atención: insuficiencia de personal especializado, falta de equipamiento, servicios básicos limitados y escasez de medicamentos para emergencias. El IMSS opera bajo una presión constante. Problemas tan elementales como el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado siguen sin resolverse plenamente, mientras que las necesidades médicas de la población continúan creciendo. El Hospital Integral inició este sexenio con trabajos de adecuación que no lograron concluirse en su totalidad; se incorporaron camas y camillas, pero siguen pendientes equipos especializados y personal suficiente para responder a la demanda existente. La escasez de especialistas afecta igualmente a comunidades como Bachoco y La Palma. Por su parte, el ISSSTE, mantiene únicamente una clínica destinada a consultas básicas. A ello se suma la difícil situación de la Cruz Roja de Navolato, que apenas logra mantenerse operando. La base de Altata subsiste gracias al esfuerzo de un patronato que aporta recursos directos; de otra manera, probablemente ya habría dejado de funcionar. La realidad es clara: Navolato es uno de los municipios más visitados de Sinaloa gracias al atractivo turístico de Altata. Sin embargo, ante una emergencia médica de consideración o un accidente de gran magnitud, los pacientes deben ser trasladados a Culiacán porque la capacidad de respuesta local resulta insuficiente. Y cuando se trata de salvar vidas, cada minuto cuenta. Por ello, sería deseable que los tres órdenes de gobierno, junto con los representantes populares y las autoridades estatales, gestionen mayores recursos para fortalecer el sistema de salud municipal. La ciudadanía merece servicios médicos dignos, oportunos y eficientes. La salud no debe seguir esperando y aprovechando que hay similitud en las fuerzas de gobierno, deberían voltear y unirse antes del siguiente proceso electoral... Mis lectores por el momento me despido, nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.