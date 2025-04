Al Son de Navolato

“Mantén la fe, porque la magia ocurre cuando sigues creyendo”... ALTATA FEST... Como cada año, nuestra bahía y playas de alrededor serán las que reciban a miles de vacacionistas que, desde el pasado sábado, muchos ya se quedaron, los que tienen alguna propiedad en esta zona y otros que rentaron, que este mercado en estas fechas, aumenta cada año. La crisis social que es fuerte en la capital parece que no mermará a los culichis de venir a nuestra joya natural, las playas de Navolato. La autoridad estatal y municipal, en forma coordinada, deben dar garantías de seguridad y de servicios públicos, que son básicos para disfrutar de estos días. El Tambor es de las zonas con más afluencia principalmente para acampar. Esta semana, el miércoles el tour de la ballena que reúne a los amantes de los vehículos 4x4 y que ya es una tradición con más de 20 años. Este año los días 18 y 19 en Isla Cortés se llevará a cabo en un festival de música electrónica denominado PRAIA FEST, que seguro reunirá a jóvenes y otros no tanto, para disfrutar de un buen ambiente. Este evento se realizará en la zona de la marina, en el club de yates y empezará a partir de las 19:00 horas. Así también las playas de El Tetuán tendrán sus convocatorias en fiestas colectivas que muchas ya son tradición. Muchos ansían estos días para disfrutar de unos días de asueto, en familia o con amigos... ACTIVIDADES RELIGIOSAS... La pascua infantil será hoy y mañana, y a partir del miércoles, hasta el sábado de gloria, será la juvenil y todo realizado en las instalaciones del colegio Dolores S. de Almada. Y la iglesia también tendrá sus actividades que invitan a la reflexión de la muerte y resurrección de Jesús, empezaron ayer con el domingo de ramos y durante la semana se llevarán a cabo invitando a la participación de la grey católica... MURAL RAÍCES... Como muchas ciudades del mundo, Navolato también tiene más murales, el último, pintado por las manos y con la creatividad del artista Heriberto López Zavala. El mural ubicado en la barda del costado del colegio Dolores muestra nuestra historia, la cultura y las actividades económicas que nos han representado. También en el Muelle 33 se plasmó un mural donde refleja la historia de nuestra hermosa bahía. Colores y trazos dan la simbología de lo que ha acontecido y sin duda, en estos días de turismo será un marco para pintorescas fotografías. Felicitaciones para los artistas que hicieron posible estos trabajos y que todos debemos de cuidar... LA PLAZUELA... El corazón de la ciudad necesita algunos detalles de mantenimiento, en algunas áreas más que en otras. La plazuela Vicente Guerrero tiene un pequeño espacio para los niños, unos juegos que ni están en óptimas condiciones ni el espacio está para presumirse, esa área debería tener alguna pequeña inversión siendo de los pocos lugares para la diversión de los pequeños. Por otro lado, el municipio debería por prevención a la salud, atender el tema de los perros que están alrededor, accidentes sobran por contar sin que se tomen cartas en el asunto por la autoridad... FESTEJANDO CUMPLEAÑOS... Quiero hacer mención de algunos de los cumpleañeros de la semana como es el caso de Ana Medina, Paty Echavarría, Benigna García, Luis Rentería, Rosario Marentes, Verónica Valdez, Rafael López Tamayo, Jesús Ramón Urías, Guillermo Paredes Jesús Gaxiola, Ivette Valenzuela, Yolanda Yamaguchi, Sergio Rico y Martha Retamoza. Mañana cumplirán años Olga Leticia Tellez, Emmanuel García, Hyascoor Sing y Yeraldine Prado Godoy. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos tomaremos unos días de descanso así que nos leemos pronto, Dios mediante.