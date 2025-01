Al Son de Navolato

“El miedo, la ignorancia y la conveniencia no ayudan para evolucionar como sociedad”... FAMILIA CAMPEONA... Mucho se dice que nuestro municipio tiene muchas formas de proyectarse y crecer, una de ellas, sin duda es el deporte y la lucha olímpica sigue dando de qué hablar. Hace unos días se vivió un hecho histórico, los primos Paúl Morales Bojórquez y David Morales Rocha obtuvieron el campeonato nacional, demostrado el gran nivel que existe en el estado en esta disciplina y Navolato es una cuna. Hace unos días se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Lucha Olímpica realizado en Oaxaca, donde los primos sacaron la casta obteniendo el primer lugar en sus respectivas categorías, pero detrás de estos campeones hay otro campeón, Orestes Morales Ortiz, tío y entrenador de ambos, quien también participó hace muchos años en la lucha grecorromana y tiene una gran experiencia que compartir como entrenador. Y aunque al cierre de esta edición todavía seguían las competencias donde participaban oriundos de Navolato, ya los campeones en mención fueron los primeros en poner en alto a su tierra. Vaya una felicitación y nuestro reconocimiento... ALTATA FEST... La fiesta de la moto es organizada para el próximo sábado 01 de febrero y la rodada sería Culiacán, Navolato y Altata buscando convocar a familias y amantes de las motocicletas a que visten nuestra bahía. El comité organizador en coordinación con las autoridades municipales busca dar garantías de seguridad durante el trayecto y la estadía. Se anuncia ricos platillos, música en vivo, concursos y un gran ambiente familiar... MARATON CULIACÁN... Hace unos días se llevó a cabo el Maraton Internacional de Culiacán y aunque hubo muchos participantes de Navolato, destacó en esta emisión Bilma Lugo, quien obtuvo medalla de oro en el recorrido en la categoría de los cinco kilómetros. Deportista activa y participante en otras competencias, en esta ocasión Bilma ganó el primer lugar. Felicitaciones... FELIZ CUMPLEAÑOS... Hay que hacer mención de quienes cumplen años como es el caso de Rosalba Castro, Renata Reyes, Toño Mora, Karime Rosales, Jesús Burgueño, Fabricio Urías, Lupita Madrid, Jorge López Ponce, Mariza Arciniega, Aracely Valencia, Fausto Mendívil, Liliana Avilés, Luis Fernando Ruiz, Zamara Morales y Graciela Morachis. Mañana festeja su cumpleaños Iván Ángulo, para todos, mis mejores deseos ... INTERÉS PÚBLICO... En próximos días habrá de definirse por los diputados del Congreso de Sinaloa en quién recaiga la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la lista de los 11 aspirantes a dicha encomienda figura la presencia de Juliana Araujo Coronel, quien es también la secretaria ejecutiva de dicha institución. Habrá una comparecencia ante el recinto legislativo del 30 de enero al 1 de febrero. Recordemos que Juliana fue secretaria y presidenta del otro Consejo Estatal Electoral hoy conocido como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. El mejor de los éxitos para la también abogada y catedrática de la escuela Libre de derecho... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.