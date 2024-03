“Hay puertas que tienen que cerrarse para que se abran los ojos”... CANACO CULIACÁN... Las campañas para elegir a quien presida la nueva mesa directiva de Canaco en la capital del estado ya empezaron y hay dos contendientes, Jesús Antonio López, quien busca por tercera ocasión su reelección y la navolatense, Lupita Zavala Yamaguchi que propone nuevas alternativas para los 570 socios de comprenden a dicho organismo empresarial. De lograr conquista el voto de la mayoría, Lupita pudiera ser la primera mujer en más de 90 años de creado dicha colectividad comercial. Conocemos a Lupita, sabemos de su terquedad y compromiso en lo que decide hacer por lo que auguramos una gran jornada de conquistar el voto para ganar. De lograrlo, seguramente impulsará la capacitación, aumentar los agremiados y en una sorpresa, reimpulsar abrir Canaco en nuestro municipio, hace años cerró su operatividad dejando temas pendientes y hasta unas oficinas para su uso. La votación será el próximo 19 de marzo por lo que estaremos pendientes del desenlace enviando éxito a Lupita... IMPULSANDO CAMBIOS... La llegada de Pedro Leal Flores como rector de la Universidad Autónoma de Occidente ha sido trabajando, impulsando retos para los nuevos tiempos de la universidad, esto en coordinación con el Congreso del Estado, así como con maestros, administrativos y alumnos de dicha institución, nuestra alma máter. El navolatense ha ido armando el equipo de trabajo que lo acompaña en esta gran responsabilidad y reto a su vida laboral y trabajan para dar paso a nuevos caminos que fortalezcan a la universidad... NAVOLATO CONSIDERADO... Dentro del plan de acción para este año, CODESIN tiene líneas de trabajo para impulsar mejoras y potencializar a Navolato. Ante la cercanía con la capital y la riqueza para el desarrollo que tenemos, dicho organismo y sus ejecutivos, mantienen vigente el impulso para construir mejoras a Navolato... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito por cumplir años felicito a Oli Verdugo, Ariel Chan, Juan Alonso Martínez, Ofelia Jacobo, Rodolfo Verdugo Moreno, Octavio Campoy, Daniel Calderón y Alejandra Gaxiola. Mañana lo harán Liliana Zamora, Gerardo Vega, Analú y Carmen María Montoya. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Para buscar su reelección, Margoth Urrea Pérez se separó del cargo como alcaldesa de nuestro municipio y bajo las siglas de Morena busca aparecer nuevamente en las boletas del próximo proceso. Se mantuvo el genero en Navolato y ello permite dicha participación. Se espera en estos días también se defina quién buscará la diputación local por dicho movimiento. Francisco Castro López asumió la presidencia municipal por 90 días, aunque la salida de Urrea Pérez tiene tiempo indefinido, según el acta de Cabildo. Previo a que se inicie la contienda municipal, por el tercer distrito la contienda a la diputación federal ya inició, así como a la presidencia de la república y los senadores. De forma histórica, Fernando García busca su tercera reelección por PT en alianza con Morena. Wilber Aguilar representando a Movimiento Ciudadano y Liliana Cárdenas por PRI, PAN, PRD y PAS buscan también el voto del distrito para ocupar la diputación federal. Vayan analizando las propuestas y ver a quién le dará el voto, recordemos que este cargo es importante para los recursos de nuestro estado y país, así como las reformas que a unos gusta y otras no. No sea apático, no pierda el interés de votar, es un recurso que debemos usar... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.