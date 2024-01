“Hacemos tiempo para las personas y cosas que queremos”... BIKER FEST... Se hizo gira de medios para promocionar la cuarta edición de Altata Biker Fest para los días 2, 3 y 4 del próximo mes. Entre los atractivos para todos los que asistan será un amplio repertorio de artistas que harán bailar y cantar a los que se den cita a este evento. Habrán de disfrutar de rifas con regalos, saborear una variedad de comida con sabor a mar, exhibición de marcas y de muchas motocicletas, de los concentra Navolato y Culiacán, pero también de muchos visitantes de otros estados del país y hasta del extranjero. Para chicos y grandes es un gran espectáculo ver el desfile de motociclistas que se reúnen en Culiacán, pasan por Navolato hasta llegar a la sede del evento, Altata. Esta actividad, denominada rodada, será uno de los espectáculos más atractivos del evento y que aquí en nuestra bahía va creciendo. Ya ve que en Mazatlán tiene una semana denominada de la moto esto es un gran éxito turístico y aquí pudiera ser explotado de esa forma. Así que vaya apartando esas fechas, hay diversión garantizada... EN GRANDE... Octavio Cuadras la está haciendo en grande. El cantante y compositor navolatense subió peldaños en la fama internacional. Armonizando con su propuesta musical denominada corridos felices y con la canción Bling Bling que está sonando fuerte en su voz y en otras, como lo es con el grupo Marca Registrada. Con esta propuesta musical Octavio unirá su talento con el famoso Maluma y eso ayudará a conquistar otros escenarios y claro, otros continentes. Así que este 2024 será un año de muchas oportunidades para Cuadras y pronto sabremos más de él... BILL FISH... La segunda edición del Torneo de pesca Bill fish Altata 2024 regresa el próximo 28 de enero y con 500 mil pesos en premios para los equipos con las mejores capturas. Promovido por la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa, este evento deportivo y para profesionales, podría reunir a pescadores de diferentes partes de la República y Estados Unidos. La hora de inicio será en punto de las seis de la mañana. Si tienes interés en ser parte de ello, te puedes comunicar al 667 751 1999... FELIZ CUMPLEAÑOS... Deseando lo mejor para quienes cumplen años como es el caso de Bilma Lugo, Perla y Lucero Medina, Juan Carlos Avendaño y Martha Zazueta. Hoy cumplen años Jesús Burgueño, Fabricio Urías, Lupita Madrid, Mariza Arciniega, Aracely Valencia, Fausto Mendivil, Liliana Avilez, Hilda Medina, y Humberto Sánchez. Mañana cumplirán años Renata Reyes, Rosalba Castro y Toño Mora. Felicitaciones... INTERÉS PÚBLICO... La política, guste o no, afecta y beneficia a los que están interesados y a los que dicen no estarlo, a veces les afecta con mayor impacto. Así que más vale estar interesados por lo menos en votar, así que vaya checando su credencial para saber si está o no vencida y hacer el trámite correspondiente. Ya están definidos los consejeros distritales y municipales que serán los que cuiden el voto ciudadano el próximo 2 de junio. Para la diputación federal, por el tercer distrito, su cabecera es el municipio Salvador Alvarado y nuestro municipio es parte al igual que Badiraguato, Sinaloa de Leyva y Angostura. Los consejeros son oriundos de la zona de Guamúchil y el Instituto Nacional Electoral es el encargado de este proceso federal. Acá en Navolato, por lo local, nos corresponden dos distritos, el nueve que está compartido con Angostura y Salvador Alvarado y de esos municipios son los consejeros. El distrito 10 con cabecera en Navolato y que atenderá la diputación local quedó la presidencia en la responsabilidad de Aive Elizabeth López y de consejeros, Tomás Enrique Chaidez, Selene Torres, Israel Malacón, Miriam Yolanda Hernández, Javier Villa y Daniela Elenes. Para la presidencia municipal el consejo está su presidenta Viviana González y de consejeros Francisco Javier Aguilar, Margarita López, Francisco Palazuelos y Evelyn Gabriela Elizabeth Torres. Ya todos trabajando y capacitándose para las responsabilidades de ellos y de muchos más que son operadores y técnicos de estas elecciones. Por otro lado, los partidos juntos y/o separados, siguen su camino de dar a conocer a quienes van a contender este año. Por el partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de Navolato, de ir mujer, sería Lucy Calderón, la también dirigente local del partido naranja y a la diputación local, Juan Pablo Gastélum. Para el tercer distrito está anotado Wilber Aguilar, originario de Guamúchil. Seguramente el dirigente estatal Sergio Torres hoy o a más tardar mañana, podría oficializar esta información o la sorpresa de realizar cambios, por aquello de la equidad de género. Y en el tema de equidad todo indica que serán puras mujeres las que representen los partidos políticos en busca de dirigir nuestro municipio, hay que sí, es la oportunidad de las féminas...