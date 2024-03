“En México estamos entre la izquierda y la derecha, ojalá no nos quedemos mancos”... OCTAVIO CUADRAS... Imposible no estar feliz cuando alguien a quien conoces alcanza sus sueños. El cantautor navolatense Octavio Cuadras comparte en sus redes sociales lo que esta viviendo en todos los escenarios que ha estado pisando y donde con su propuesta musical, llamada corridos felices, está conquistando a un gran público que crece ampliamente. Su paso a escenarios internacionales ya lo llevaron a Estados Unidos y en la proyección en Times Square, se vislumbra que la expansión seguirá. El joven cantante está, a la par de sus presentaciones, nuevos proyectos porque sabe que hay más que dar al público que ya se echó a la bolsa. Y de Navolato para el mundo, Octavio seguirá compartiendo su talento. Felicidades... CRUZ ROJA... El arranque de la colecta de Cruz Roja empezó con el pie derecho, en su meta para este 2024, Navolato tiene contemplado un millón de pesos y ese día rebasó la mitad de dicho parámetro. Olga Tellez, presidenta del patronato local está entusiasmada con este logro y sabe que junto al equipo que le acompaña, habrá de lograr esa meta. Por su lado, Cruz Roja con base en Altata cuyo patronato preside José Ignacio de Nicolás, mantiene su meta establecida y principalmente, mantiene los servicios de emergencia en su totalidad y más ahora que se acercan los días donde mas afluencia turística tiene esta zona costera de nuestro municipio. Tener disponible los servicios de esta institución da confianza a la población y seguro la misma podrá aportar con gusto la cantidad que considere para alcanzar y rebasar la meta... SEMANA SANTA... Ayer fue el carnaval de Altata, hoy es día de asueto por lo que seguro hay mucho turismo que visita esta zona y es el inicio de la llegada de muchos visitantes. La próxima semana que son los días de vacaciones para muchos, las playas estarán muy concurridas, de hecho, ya familias se quedan desde hoy, principalmente en la zona residencial y el complejo privado de Isla Cortés. Se rehabilitan caminos y espero que también los servicios básicos para los lugareños y turistas, agua y recolección de basura por mencionar algunos... GRAN LUCHA... Paúl Morales sigue comprometido con su carrera en el terreno de la lucha grecorromana, si bien este período no alcanzó su meta de participar en los próximos Juegos Olímpicos, desde hoy se prepara para los siguientes, sabe el camino y ya inició el andar. Por lo pronto, en los siguientes encuentros buscará mantenerse en el medallero, primero en las luchas dentro de las competencias entre universidades y de ahí, torneos externos, en México y el extranjero... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Juliana Vega, Ángel Burgueño, Selene Miller, Julio Montoya, Alba Casillas, Abel Beltrán e Israel Santiesteban. Mañana cumplirá años Tere Estolano, José Bastidas y Sergio Duarte Medina. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Hace unos días en el pleno del Congreso de Sinaloa, la navolatense Emma Guadalupe Félix Rivera protestó por su segundo período al frente de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa... Tenemos una gran oportunidad de tener en nuestro municipio otra alternativa para los estudiantes que terminan la preparatoria. La reciente asignación de Pedro Flores Leal como rector de la Universidad Autónoma de Occidente pudiera permitir que dicha institución se instale en Navolato, tierra del rector en mención. Gestiones por el municipio y sus diputados local y federal, ayudaría a que la escuela en mención sea otra alternativa para los que deseen y puedan seguir estudiando la universidad... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.