Al Son de Navolato

ALTO RENDIMIENTO... El joven deportista de lucha grecorromana Paúl Baltazar Morales Bojórquez sigue haciéndola en grande. El atleta navolatense de alto rendimiento está en el primer lugar ranking nacional en esta rama deportiva se prepara para competir en el campeonato nacional Grand Prix denominado este año como "Todos estrellas" y que se realizará en el Centro Olímpico Mexicano ubicado en la Ciudad de México entre los días del 14 al 17 de este mes. Paúl Baltazar competirá en su peso de 130 kilogramos. Vaya para nuestro representante toda la buena vibra... BELLEZA NAVOLATENSE... La joven Iris Dayana Hernández Pérez representó a nuestra entidad a nivel nacional en un concurso de belleza realizado en Tamaulipas obteniendo el título nacional como Miss Rivera Maya Planet por lo que participará en un evento internacional el año próximo, representando a nuestro país. Hija de Nadia y Fortino, la bella joven seguirá con su preparación en diversas disciplinas que le permitan seguir asegurando un gran papel en este evento de capacidad y belleza. Seguramente el resto de las participantes también vienen con una belleza y preparación, pero la diferencia es que Iris Dayana representa a Sinaloa y orgullosa de su tierra, Navolato... CAÑERO CULTURAL... Los organizadores del evento El cañero cultural deben estar ya en acercamiento con las nuevas autoridades municipales para delimitar detalles del evento a unos días de realizarse. Los encargados de los eventos afinan detalles para las exposiciones y presentaciones de artistas locales, nacionales y extranjeros que serán parte de la edición 2024. Seguro pronto saldrán las invitaciones de los eventos culturales y artísticos para que asiste y se deleite, que, en estos momentos de crisis social, los eventos culturales siempre ayudan... RESCATANDO ALTATA... Durante dos fines de semana, muchas familias de Navolato y más de Culiacán, están dentro del movimiento rescatando Altata, buscando llevar turismo que haga consumo y que mejore la economía de la región. La visita de comensales es casi nula a pesar del llamado SOS de los restaurantes y otros servicios turísticos y que, además, hasta el día de escribir esta columna, esta zona de Navolato no ha tenido impactos sociales. Pero es que a pesar del miedo que puede haber, la falta de circulante es muy notoria y está afectado a todos los negocios por igual, no solo en Navolato, sino también en otras ciudades del estado... LA VERBENA... Después de reunirse los verbeneros con las autoridades municipales, iniciaron el proceso para que les den los permisos pertinentes y puedan instalarse, que pudiera ser hoy o en el transcurso de la semana. Sin embargo, algunos aprovechados de los verbeneros se instalaron sin los permisos necesarios e incluso, además de los cinco metros que son los que solicitan y autorizan, muchos han invadido los jardines de la plazuela, llegando a mover hasta el barandal de los mismos, ojalá las autoridades correspondientes hagan un llamado o multa, porque si bien es cierto, la verbena trae luz, color y alegrías al corazón de la ciudad, nuestra plazuela Vicente Guerrero no debe ser dañada y los jardines deben ser cuidados por todos...