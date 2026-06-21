Al Son de Navolato

“Cada vez nos damos cuenta de que muchos de los derechos consagrados en la Constitución, en la práctica, resultan difíciles de ejercer por el mismo Estado”.... Hace unos días se informó que, a través de Parques Alegres, serán plantados más de 3 mil 500 árboles regionales en Culiacán. El objetivo es transformar espacios públicos y fortalecer la cobertura vegetal de la capital sinaloense. Se trata de una iniciativa que va más allá de lo estético: contribuirá a mitigar las intensas olas de calor y los efectos de la escasez de agua que año con año se vuelven más severos. Nuestra ciudad merece ser embellecida con árboles adecuados, especies que no dañen banquetas ni infraestructura urbana y que, sobre todo, reciban el cuidado necesario para garantizar su crecimiento. Más que una campaña temporal, el tema debería formar parte de una política pública permanente, respaldada por el Implan y asumida como compromiso de las administraciones presentes y futuras. Navolato cuenta con condiciones favorables para ello: un clima cálido-seco con características subhúmedas, cercanía con zonas agrícolas y una importante diversidad de especies nativas. Además, existen instrumentos de ordenamiento territorial y antecedentes de programas de reforestación que constituyen una base sólida para impulsar una estrategia mucho más ambiciosa. Bastaría imaginar un programa donde cada vivienda participante adoptara un árbol para comenzar a construir corredores verdes que conecten colonias, escuelas y parques públicos. De acuerdo con especialistas, existen especies que no son recomendables para zonas urbanas debido a los daños que pueden ocasionar en banquetas, pavimento y tuberías. Entre ellas destacan el ficus, eucalipto, casuarina, álamo y laurel de la India. La lección es sencilla: la clave no está en plantar árboles, sino en lograr que sobrevivan y crezcan. Muchas campañas fracasan porque se anuncian miles de ejemplares sembrados que desaparecen al año siguiente por falta de seguimiento. Vale la pena recordar el esfuerzo realizado durante años por el otrora Club Rotario, cuyos integrantes, junto con jóvenes de los clubes Rotaract e Interact, desarrollaron jornadas permanentes de reforestación y riego. Muchos de aquellos árboles continúan de pie y pueden observarse aún a la altura de El Limoncito rumbo a Altata, por ambos carriles, como testimonio de que la constancia suele dar mejores resultados que las campañas de ocasión.... En el ámbito educativo, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo recientemente un acto de asignación de direcciones en preparatorias y unidades académicas. En Navolato destacaron dos nombramientos: Leticia Cuevas rindió protesta como directora del Centro de Estudios Superiores para el periodo 2026-2030, mientras que, en La Palma, Citlalli López Guzmán fue designada directora de la unidad académica de la preparatoria Genaro Vázquez Rojas.... Por otra parte, David Salvador Morales fue convocado al campamento de la Selección Nacional de Luchas Asociadas que se realizará en la Ciudad de México. Sin duda se abren nuevas oportunidades para este joven campeón. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante etapa de su carrera deportiva.... Los socios del Club de Leones también se preparan para el relevo de su mesa directiva correspondiente al periodo 2026-2027, ceremonia programada para el próximo 27 de junio.... Pasamos ahora a las felicitaciones de la semana para Evellyn Galaviz, Karina Urquiza, Luis Enrique Unzueta, Brenda Milene Hermosillo, Jorge Arturo Guerrero, Carmen Montoya, Iván Gastélum Pereznúñez, Oney Ontiveros, Verónica Bolaños y Daniel Borrás. Hoy celebran un año más de vida Paulina Estolano y Emma Lucía Aragón; mañana lo harán Dora Elia Godoy y Gaby Retamoza. Para todos ellos, nuestros mejores deseos.... Y mientras tanto, el escenario político continúa generando expectativas. Las decisiones nacionales siguen marcando la agenda pública y abundan las especulaciones entre analistas y actores políticos respecto a los movimientos que podrían darse en los próximos días dentro del partido gobernante, particularmente en torno a la definición de quien asumirá la coordinación estatal. Un nombramiento que, sin duda, será observado con atención por quienes siguen de cerca el rumbo político de Sinaloa... Mis lectores, nos leemos el próximo lunes en la sección Gente de este periódico Noroeste.