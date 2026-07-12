Al Son de Navolato

“El esfuerzo y hacer las cosas bien, para una gran mayoría, ya no parecen ser el camino para salir adelante”... Estamos a unas semanas de conmemorar un aniversario más de la municipalización de Navolato y la pregunta sigue siendo la misma: ¿hacia dónde vamos? Hay momentos en los que pareciera que el municipio no solo está estancado, sino que incluso retrocede mientras otros avanzan. Nuestra cercanía con Culiacán, que debería representar una ventaja competitiva, históricamente ha significado quedar relegados en las decisiones de mayor trascendencia. Salvo la carretera Culiacán-Navolato-Altata, el desarrollo de Nuevo Altata y el malecón, cuesta trabajo identificar obras verdaderamente transformadoras que hayan cambiado el rumbo del municipio. Han pasado administraciones de todos los colores políticos. PRI, PAN y Morena han tenido la oportunidad de gobernar; también han coincidido gobiernos municipales, estatales y federales del mismo partido. Incluso la ciudadanía apostó por una visión distinta cuando una mujer llegó a la presidencia municipal. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo: el desarrollo continúa siendo una promesa pendiente. Queda claro que el problema no está en las siglas ni en el género, sino en la capacidad para construir un proyecto de largo plazo y hacerlo realidad. Los grandes planes de desarrollo han terminado archivados entre discursos, fotografías y reuniones. Ahí permanecen muchas de las propuestas impulsadas desde Codesin y otros organismos, sin convertirse en beneficios tangibles para la población. Otro ejemplo es Isla Cortés. Durante años fue presentada como el detonante económico del municipio y, aunque hoy existen nuevos esfuerzos e inversiones privadas que buscan reactivar ese proyecto, los resultados esperados siguen sin llegar a la dimensión que alguna vez se anunció. Los gobiernos municipales han realizado obras necesarias: pavimentación, alumbrado, bacheo, servicios públicos y atención de contingencias. Nadie puede negar que esas acciones son importantes, pero administrar no es sinónimo de transformar. Navolato sigue esperando proyectos capaces de generar empleo, atraer inversión y ofrecer mejores oportunidades para las nuevas generaciones. La deuda también alcanza a las sindicaturas. Villa Juárez requiere inversiones que difícilmente podrían resolverse en un solo trienio. Lo mismo ocurre en Sataya, Bachimeto, La Palma, Juan Aldama y San Pedro, comunidades que merecen formar parte de una estrategia integral de desarrollo y no solamente de programas de mantenimiento. En muchas ciudades del mundo, los gobiernos locales entienden que el desarrollo también se construye junto con la sociedad civil organizada, las universidades, el sector empresarial y los organismos ciudadanos. Aquí, con frecuencia, esas puertas permanecen cerradas. Mientras tanto, instituciones como Bomberos y Cruz Roja continúan sosteniendo servicios fundamentales con recursos limitados y gracias, en gran medida, al respaldo de la propia ciudadanía. Con motivo del próximo 27 de agosto, fecha en que recordamos la municipalización, sería oportuno preguntarnos qué obra, qué proyecto o qué decisión marcará realmente un antes y un después para Navolato. No hablo únicamente de plazas comerciales o cines. Para que llegue la inversión privada primero debe existir certeza, infraestructura, planeación y condiciones que generen confianza para quienes desean invertir. El próximo proceso electoral también representa una oportunidad para elevar el nivel de la discusión pública. Más allá de los discursos, la ciudadanía debería exigir hojas de vida con resultados comprobables, capacidad de gestión y una visión clara del municipio que se pretende construir. Gobernar no consiste en prometer; consiste en transformar. O usted lector, ¿Qué opina? ... En otro orden de ideas, el periodo vacacional ya comenzó y muchas familias aprovecharán estos días para convivir y descansar. Altata volverá a convertirse en uno de los destinos preferidos para quienes buscan disfrutar del mar sin recorrer largas distancias. Otros optarán por cursos, talleres o actividades que permitan a niñas, niños y jóvenes desarrollar nuevas habilidades durante el verano. Lo importante es que estas vacaciones transcurran con seguridad y sean una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar.... Deseando lo mejor para quienes celebran un año más de vida, hoy felicitamos a Lupita Mora, Ismael López, Natanael Obeso, Mónica Ramírez, Héctor Bojórquez, Eva Moraila y César Cabrera. Hoy también cumplen años Blanquita Villalobos, Viklena Quezada, Flora Grosso, Liliana Medina, Ali Barreras y Silvia Villalobos. Para todos, mis mejores deseos.... Por el momento nos despedimos. Tenemos una cita el próximo lunes, en la sección Gente del periódico Noroeste.