Al Son de Navolato

“Para tener una buena relación no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto”... COLECTA BOMBEROS... El heroico cuerpo de bomberos y voluntarios del municipio, tendrá una colecta del 12 al 28 de febrero con la que se busca recaudar un millón de pesos para adquirir un camión con más espacio para abastecimiento de agua y unas quijadas de la vida. Como muchos saben, hemos tenido en Navolato sucesos graves de incendios y accidentes automovilísticos que se han podido atender, pero se requiere potencializar el equipo de trabajo. Los navolatenses necesitamos tener una institución más fuerte, que pueda sofocar las emergencias que se presenten. Imagine usted amable lector que al mismo tiempo se dieran dos emergencias con cierta distancia y solo un equipo para operar. Buscado prevenir emergencias de este tipo, surge la idea de provocar la participación de la población a sumarse y aportar su contribución, al final, somos los que la ocupamos y por ningún servicio se cobra y para operar cuesta dinero. Los bomberos y voluntarios reciben capacitación, se adaptan a muchos momentos críticos que hay en las emergencias, pero para que mejoren los resultados con más rapidez, se ocupa más equipo y con ese llamado se realizará la colecta, de hecho, la segunda que se hace en 22 años de conformada la institución en Navolato. Seguro habrá quien esté pensando que el gobierno debiera sostenerla, aquí no aplica. Hay un patronato que se mueve para mantener el servicio de bomberos, gestiona y a veces absorbe. Le cuento que a los bomberos les llega un porcentaje mínimo de quienes pagan el predial rustico. Otra aportación que cae a las finanzas de la institución son los dos pesos que se dan quienes pagan el agua potable, que lamentablemente son pocos los que lo hacen, además, muchas administraciones no hacen entrega del recurso real a bomberos. Otra parte se gestiona un recurso ante el Congreso del estado para que el gobierno estatal en turno distribuya, bajo diversos criterios, cierta cantidad a todos los organismos que hay en la entidad. Recordemos que bomberos presta servicios en todo el municipio y se mantiene atención directa en Altata, con un equipo listo para dicho sector que mantiene afluencia turística. Ojalá pues haya participación de los comerciantes, los agricultores, empresarios y la población en general. Lograr la meta, permitirá fortalecer la institución y más vale tener a bomberos y no ocuparlos, que ocuparlos y no tenerlos, ¡A cooperar! ... A CORRER... Los socios del Club Leo organizan la primera carrera pedestre por cinco kilómetros en categoría libre, varonil y femenil en lucha contra el cáncer infantil. Se realizará el domingo 16 de febrero a partir de las 7 de la mañana, saliendo desde el edificio leonistico, frente a la plazuela Vicente Guerrero. Habrá premios para los primeros cinco lugares y para participar, hay una cuota de 150 pesos y una bolsa de tapas de plástico... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero hacer mención de los que festejan un año más de vida como es el caso de Óscar Rojas Estrada, Jovanny Ávila, José Antonio Morachis, Sandra López, Sayda Juárez, Máximo Martín y Margarita Ide. Hoy cumple años Alejandra Urías y Rocío Barrón. Mañana lo hará Dora María Beltrán. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Apenas iniciando el 2025 y la política empieza a moverse a la par para el 2027. Esto a colación por la visita a Navolato de la senadora Paloma Sánchez, que vino a tener acercamiento con algunos los sectores y que al ser el único municipio que por coalición ganó el tricolor, su visita debió ser más de casa. Ella se moverá por su responsabilidad a lo largo y ancho de la entidad y eso la pondrá como aspirante a la gubernatura si por genero se define que Sinaloa sea para mujer... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.