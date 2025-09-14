Al Son de Navolato

“Toma distancia de lo tóxico”... La naturaleza, a pesar de que padece una humanidad que quiere controlarla, todavía se defiende y recupera, tarde o temprano, lo que fue suyo. Muchas playas del país han sido agandalladas por entes privados que detrás de acciones de corrupción en lo público, han mantenido como zonas privadas, aunque la Constitución diga lo contrario, y aprovechando los cargos, muchos, controlan y reordenan espacios para desarrollos habitacionales y comerciales. El caso de Isla Cortés que arregló con los del ejido, permitió impulsar en su momento un tipo de desarrollo con un estudio de factibilidad irreal y se descubrió que fue así, después de que el mar avanzara hacia la playa con el llamado mar de fondo (que en otro proyecto que no se dio a conocer, sí venía claro), entonces los inversionistas de las residencias que fueron afectadas optado por zonas más alejadas del mar abierto, con desarrollos alrededor de la bahía, donde el mar tiene un comportamiento más tranquilo pero otros, muchos, se fueron sin ganas de regresar a tener casa en Altata y sus alrededores, incluso algunos siguen con temas legales por ese dinero que se llevó el mar. Sin embargo, la inversión sigue fuerte, los proyectos públicos-privados hace poco comentados en esta columna, van a la par de inversionistas que quieren tener un patrimonio en la zona por lo que los desarrollos aumentan, mientras otros que los tienen, empiezan a buscarles venta. La experiencia que muchos han vivido (no por la naturaleza o el engaño) por la crisis social de estos tiempos, sumados a problemas de servicios públicos de la zona, ya no les mantienen los ánimos de optar por nuestras playas como lugar para descansar o ganar dinero. Veremos si evoluciona lo proyectado y de ser así, tuviera que empezarse a notar máximo en dos años para recuperar algo de confianza... Y si de inversiones compartimos, la próxima apertura de una tienda Liverpool Exprés en Navolato, tiene a muchos confundidos, creyendo que será una edificación igual o parecida a la de Culiacán y no es así, está inversión se hará con un establecimiento pequeño, diseñado para complementar las tiendas departamentales tradicionales. En esta tienda se estará ofreciendo una selección limitada de productos de conveniencia como tecnología y artículos para el hogar, además de servir como un punto de entrega para compras en línea o realizar entregas rápidas de pedidos hechos a través de la app o el sitio Web de la marca, fortaleciendo su estrategia de comercio electrónico, pero el hecho de que la tienda departamental opte por Navolato tiene su avance para nuestra ciudad. La decisión, parece, fue de la misma empresa por la información que recoge de venta del municipio... Y en los temas de municipios el viva México no se escuchará con la fuerza que nos caracteriza, la situación social en muchos puntos del estado y del país, no tiene a la población contenta y menos, segura. En la entidad, la noche del grito de independencia estará sufriendo algunos cambios, en algunos municipios se ha suspendido y en otros, habrá el evento formal, pero sin la algarabía que inicia cuando se toca la campana. En el caso de Navolato, no se tiene contemplado gran festejo, solo la participación patriota que anualmente se desarrolla. La situación empezó en Culiacán, las llamadas benditas redes sociales han sido utilizadas para hacer pronunciamientos ciudadanos y el estado, haciendo lo propio, para cambiar la percepción que muchos culichis sienten y que sigue en temas de notas nacionales y extranjeras. Por lo pronto, localmente, si habrá noche de grito, el programa oficial de las autoridades de Navolato sigue, fuera de eso, no se promociona programa de actividades artísticas ni de recreación. Mañana están convocadas escuelas e instituciones para el desfile de la independencia de México, que muchos ya no sentimos ser tan libres como se quiere aparentar y que muchos, la noche de hoy, buscan tumbar el mensaje oficial por la crisis social que vivimos... Y si vivimos, que sea con alegría, y si cumplen años, más. Aprovecho para enviar una gran felicitación en esta ocasión para Frida y Juliana Araujo, Cristina Avendaño, Lupita Amador (que se fue a Europa a festejar), Óscar Echavarría, Cristina Seamanduras, Juan Vergara, Sofia Plata, Pastor Gastélum, Verenice Madrigal, Lorena García, Sebastián Santiesteban, Ramón Burgueño y Selma Embila. Hoy cumplen años Vania Padilla, Pedro Nevárez y Johana Malacón. Mañana lo harán Luis Alberto Yamaguchi, Carlos Rodelo Aldapa, Lariza Alcaraz y Lorenzo Morachis. Para todos, los mejores deseos... Nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.