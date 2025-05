Al Son de Navolato

”Todos estamos en proceso de crecimiento, enfócate, ponte el cinturón, vas pa´rriba”... CAMPEÓN BOXEADOR... Otro campeón que aporta nuestro municipio es a Javier Montaño, un joven pugilista que participó en el campeonato nacional universitario de este año y obtuvo la medalla de oro en la categoría de 63 kilogramos. El campeón entrenó arduamente y diseñó su estrategia con un gran trabajo y un gran guía, Marcos Pérez Torres, su entrenador y del que muchos le reconocen un excelente instructor e impulsor de hacer ganar a muchos jóvenes en diversos campeonatos nacionales. Felicitaciones para ambos... TRABAJO ARDUO... El deporte, es una de las líneas de más aporte que da Navolato y que a veces no se les acredita el apoyo e incluso, el reconocimiento necesario, ni por las autoridades en turno, menos por la sociedad. Y es que ahora que hago mención de entrenadores de gran trabajo, otros de los que aportan mucho en materia de competencias de tipo artes marciales son Juan José Acosta en tae kwon do y Orestes Morales en lucha grecorromana. Ambos entrenadores tienen mucha contribución en el desarrollo físico y emocional de muchos niños y jóvenes que han permitido pisen y destaquen en diversas competencias representando a Navolato en eventos nacionales e internacionales, hasta llegar a las Olimpiadas, como fue el caso de la taekwondoin Briseida Acosta. Juan José y Orestes, sin duda alguna, han dado mucho en las disciplinas en las que están al frente, no solo por Navolato, sino por la entidad en general, porque son guías de jóvenes de varios municipios. Ojalá que este período de gobierno municipal esté atento a los deportistas que hacen mucho con tan poco y a veces, hasta nulo apoyo. Nuestro reconocimiento para ambos entrenadores y para todos sus alumnos... NUEVOS AIRES... La preparatoria UAS de Navolato tendrá un liderazgo que representa un ala de trabajadores de la juventud que opera en dicha institución. Compitiendo con tres propuestas más, logró la mayoría de votos Dalia Lebiram Sauceda Sánchez. Ratificada en el Consejo Universitario, Dalia Lebiram prepara su toma de posesión para el próximo primer de junio, fecha en la que también incursiona por segundo período como rector, Jesús Madueña... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a Sara Guardado, Aldo Torres, Corina Fernández, Alma Mendoza, Flor María Duarte y Daniel Valenzuela. Hoy cumplen años Fernanda Varela, Arturo Guerrero Beltrán, Zacarias Malacón Irizar y Karla Fonseca. Mañana cumplirá años Sergio Villaseñor Solorzano, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El presidente municipal Jorge Bojórquez presentó su proyecto de mejoras a Navolato a través del plan municipal de desarrollo y que bajo varías líneas de acción, habrá de cumplir algunas de sus promesas y otras soluciones a temas más recientes. Junto a quienes integran Cabildo y los funcionarios municipales en todos sus organismos estarán por seguir desarrollando la función de administrar y decidir los arreglos que se tengan que hacer por mejorar el municipio, dirán otros, por el bienestar para todos ... Y aunque nunca hay fecha ni hora para la política, al acercarse los tiempos y ante hechos que vive la entidad, partidos y personajes que traen la intención de participar en el 2027, empiezan a tener más actividad pública y discursos de doble intención, tratando siempre de dejar la puerta abierta a ser considerados. Además de las tradicionales fotos que todos utilizan en las redes, al lado de figuras con representación en algún espacio público, se agrega también los mensajes velados de ser considerados ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos tomaremos unos días de descanso así que nos leemos pronto, Dios mediante.