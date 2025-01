Al Son de Navolato

“Vivimos en un mundo de probabilidades” ... PRIMER AÑO... Pedro Flores Leal cumplió su primer aniversario como rector de la Universidad Autónoma de Occidente y que asumió para concluirlo hasta el 2028. El navolatense ha buscado, desde que asumió dicha responsabilidad, permitir la fluidez de la institución para el bien de la academia y de quienes la integran en todo Sinaloa. Desde su toma de protesta con un año intenso ha ido abriendo la brecha para transitar con sus políticas de acción para el bien de quienes integran dicha universidad de la que orgullosamente soy egresado... TRABAJO COMUNITARIO... Los socios de los clubes rotarios y leones realizaron trabajos en diciembre, buscando aportar a las familias en condiciones vulnerables apoyos para que esas fechas tuvieran un significativo momento. Por un lado, los socios del club rotario, convocado por su presidente, Valentín Sánchez, hicieron entrega de 35 paquetes de pollos fritos, refrescos y guarnición a ese mismo número de familias, encontradas fuera y dentro de los dos hospitales de nuestra ciudad. Por cierto, el espacio asignado por los rotarios para provocar la participación ciudadana, donde pueden ir a donar o recoger ropa para su uso sigue siendo muy efectivo. Por otro lado, los socios del club de leones y su presidente Arturo Soto Salgado, distribuyeron juguetes en diversas colonias y comunidades buscando recibir una sonrisa de las decenas de niños y niñas beneficiados... IMPULSANDO ALTATA... Buscando reactivar nuestra bahía, las autoridades municipales y estatales, de forma coordinada planean para el 19 de enero un programa denominado “Evento Altata Late Fuerte” con actividades en la playa y en la zona restaurantera. El cierre de varios restaurantes ha provocado que se de una estrategia para apoyar a los comerciantes de Altata que ya no ven lo duro sino lo tupido. Rescatar esta zona turística empezará este mes y tendrá que mantenerse para que el período vacacional de Semana Santa pueda ser atractivo para los culichis (que son los que hacen el turismo en la zona) y poder que haya derrama económica. El atractivo para este primer evento del año será la comida, ya que se hará un ceviche gigante para que bastantes personas puedan degustarlo y que permita sea visitado con confianza, las autoridades aseguran tendrán vigilancia permanente y en operación todos los servicios públicos... AYÚDANOS PAGANDO... Los bomberos de Navolato están buscando impulsar, haciendo conciencia, el pago del predial, de ese pago al ayuntamiento hay un porcentaje que se otorga a la institución bomberil con el que se cubre una parte de los gastos para operar los servicios que se prestan a los navolatenses y quienes nos visitan. Lo mismo pasa con el pago puntual del agua ante la junta local, dos pesos de cada pago deben entregarse a los bomberos. La campaña es hacer conciencia del pago y es una forma en la que también ayudamos a la corporación de los bomberos... ADIÓS VERBENA... Será hasta el mes de noviembre cuando nuevamente se instales los puestos de la verbena popular y que da color y movimiento al corazón de nuestra ciudad, la plazuela Vicente Guerrero. Ojalá los verbeneros buscaran con las autoridades homogenizar sus puestos, eso daría un atractivo visual e incluso, hasta mayor ordenamiento por parte de las autoridades... FELIZ CUMPLEAÑOS... Deseando lo mejor para quienes cumplen años como es el caso de Carlos Godoy, Alejandro Berrelleza, Liduvina Leal, Juan Gastélum, Alan Higuera, Omar Quevedo, Fernando Valenzuela, Edgar Leal, Ramón Gallegos, Sergio Martínez y Cervando Ortega. Hoy cumplen años Valentín Sánchez Amarillas y Daniela Salas. Mañana lo harán Víctor Hugo Chaidez, Mercedes García y Ana Hermosillo. Para todos, mis mejores deseos ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com, y regresamos con la información semanal. Gracias por su lectura y lo mejor para todos en este 2025, hasta la próxima semana.