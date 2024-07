“Dicen que si no hay dificultades, no hay éxitos”... ENTREGAN GALARDONES... La Universidad Autónoma de Sinaloa hizo entregas de reconocimientos en el mérito deportivo emisión 2024 y para nuestra suerte, en este municipio hay mucho talento en diversas actividades deportivas, destacando por muchos años el taekwondo y por ello, la casa rosalina hizo entrega de un galardón como entrenador, a Juan José Acosta Ríos, un pilar en esta disciplina que durante muchas generaciones ha puesto a México en alto, impulsando a talento sinaloense y al de nuestro municipio, dentro y fuera del país. Otro entrenador universitario que fue ampliamente reconocido y que trae un paso firme, es Orestes Morales, preparador en luchas asociadas que está dando grandes resultados poniendo en alto el nombre de Sinaloa a través de la universidad en mención. Por otro lado, el mérito deportivo se hizo a los jóvenes que están en los torneos dentro y fuera de México y dos de ellos destacando con un ranking que está siendo seguido por los que saben de los deportes. Los navolatenses Diego Hernández Bolaños y Paúl Morales, el primero en atletismo (lanza de disco y bala) y el segundo, en luchas asociadas. Los dos recibieron la ovación del público asistentes como todos los premiados quienes tienen puesta la camiseta por alcanzar los sueños de todos los deportistas, subir a los estrados por las medallas de oro y los jóvenes en mención la están haciendo en grande. Felicitaciones para todos... CANCHA FUTBOLISTICA... Daniel García, conocido como “Propela” ingresa como refuerzo a la Copa de Verano Ruiz 2024 a celebrarse en Nayarit. Catalogado como uno de los mejores torneos de la región por el premio económico para quien logre ser campeón, se ingresan refuerzos de varias zonas del país y hasta del extranjero. En su carrera, Daniel es considerado como un jugador veloz, buen defensor y que domina la banda derecha de principio a fin. Recordemos que el originario del campo pesquero de Dautillos ha sido jugador de Los Dorados, Cruz Azul, Toluca y entre otros. Nuevamente, a nivel nacional Propelas tiene oportunidad de mostrarse y además de poder ganar, puede ser ingresado en equipos nacionales. Mucho éxito... CAÑERO CULTURA... Se anunció hace días la séptima edición de este programa en mención, quedando para los días 22, 23 y 24 de noviembre por lo que seguramente los artistas que serán invitados, ya preparan los trabajos para exhibir en este movimiento cultural ciudadano... EXCELENTE DONACIÓN... Directivos del aeropuerto de la ciudad de Culiacán del grupo aeroportuario Centro Norte OMA hicieron la donación de un compresor especial para llenar los tanques que a diario usan los bomberos para combatir los incendios así como otro tipos de emergencias que se presentan en nuestro municipio pero otra donación muy importantes es la de un equipo hidráulico llamado Quijadas de la vida, con la cual se trabaja para el rescate de personas prensadas en accidentes viales. Con esta donación, el cuerpo de bomberos y su comandante, Pedro García se fortalecen y aseguran prestar un servicio más eficiente. No es la primera vez que el grupo aeroportuario hace donación a bomberos y esto se ha logrado gracias a la buena voluntad y compromiso de ayudar del administrador de aeropuerto, Víctor Vladimir Ramírez del Ángel; al comandante de bomberos del aeropuerto, Víctor Manuel Félix Cuadras y al jefe de operaciones y seguridad, Enrique Martínez Sosa. A ellos y el resto de los que son parte, nuestro agradecimiento por parte del Patronato que quien aquí escribe tiene el honor de presidir... FESTEJANDO CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que celebran un año más de vida como es el caso de Martín Parra, David Soto Salgado, Hilda Camacho, Melissa Calderón y Raúl Reyes. Mañana cumplirá años Ismael López. Para todos, mis mejores deseos ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.