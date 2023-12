“El tiempo no es reembolsable, usémoslo con buena intención”... GANA MARATÓN... La navolatense Ileana Yee Valenzuela ganó el Gran Maratón Pacífico de Mazatlán edición 2023 realizado hace unos días en dicho puerto sinaloense. Ella ganó el 42k en un tiempo de 3 horas, 10 minutos con 47 segundos. Feliz, levantó los brazos en señal de victoria, además de gozar la medalla de oro sabe también que tiene un rendimiento físico muy bueno y que seguro buscará mejorar. Felicitaciones...CAMPEÓN NACIONAL... Paúl Morales nuevamente se coronó como ganador del primer lugar en el Grand Prix de luchas grecorromana en la Ciudad de México. La columna anterior les relataba que este 2023 para el campeón estaba siendo un gran año y justo el último mes demostró toda su preparación logrando, en la categoría de 130kilos, el primer lugar de este Grand Prix. Con este nuevo logro, Paúl cierra la temporada del año sin dejar de prepararse para el 2024, donde sabe, tendrá que mostrar la casta para alcanzar la meta que tiene trazada, ser seleccionado olímpico... DUPLA EXITOSA... La Fundación Cárdenas sigue contribuyendo con la sindicatura de Villa Benito Juárez, en esta ocasión hizo equipo con la Embajada de Japón en nuestro país para hacer entrega de mejoras en baños y bebederos en 11 primarias de dicha sindicatura, la más grande del municipio y a veces, más pobladas que la alcaldía central Navolato. Estas mejoras a la infraestructura de dichas escuelas vienen a calidad en los espacios donde los menores más tiempo pasan después de la escuela. Daniel Cárdenas, desde hace más de cinco años es el promotor de estos cambios a través de su fundación y a buscado por diferentes maneras, alianzas que permitan cambios radicales a dicha comunidad... GRAN POSADA... El próximo 21 de diciembre será hará una gran posada tipo retro, reencuentro, que busca reunir a los que han sido de diversas generaciones y que en estas fechas buscan ser parte de una gran festividad en común. La fiesta temática se realizará en las instalaciones del Club de Leones Navolato a partir de las 21:00 horas... LA GUADALUPANA... Mañana se festeja a la Virgen del Tepeyac y todas las iglesias católicas estarán de fiesta cantándole las mañanitas. La iglesia de la colonia Obrera ya está lista para recibir a los creyentes que cada año acudimos a dar las gracias por todo. Habrá kermés y festival para festejar su día...FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Mariela López, Elizabeth Malacón, Miriam García, Beatriz Félix, Gemma Quevedo, Rodrigo Tamayo Lugo, Marco Bolaños, Ninfa Burgos, Óscar Félix y Luis Alfonso García. Hoy cumple años Lili Retamoza, Anahomie Zazueta, Juan Francisco Gastélum, Miriam Soto, Juan Diego Plata y José Manuel Leal. Mañana estarán de aniversario Jorge Marín Bonilla, Diego Bueno, Cindy Garibaldi y Diana Godoy, para todos mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La marca Morena, de la que todos quieren ser parte tendrá muchas especulaciones hasta por lo menos el primer trimestre del 2024 en el que se podrá asegurar si saldrá mujer u hombre para la presidencia municipal y genero diferente, a la diputación local. Anotados propios y extraños y sorprendidos muchos, que mostraron estar listos para ser tomados en cuenta en el proceso por esta marca del que todos quieren ser parte. Lleva mano la presidenta Margoth Urrea que buscará la reelección por el instituto político en mención. Por el lado del frente, siguen las especulaciones de quien represente al PRI, PAN, PRD y PAS. En el caso de Movimiento Ciudadano, sigue la suma y la capacitación, los posibles perfilados ya anuncian su participación... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.