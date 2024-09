“Según la psicología no se debe compartir demasiado, la privacidad es poder”... CLUB LEO... Con el objetivo de reconocer a la juventud de Navolato, el Club Leo reconoció a jóvenes destacados en diversas disciplinas que han puesto el nombre de su tierra en alto. La idea de este galardón es que muestre el rostro de ejemplos de esfuerzo. En esta emisión los premios recayeron en Alejandra Soto y Britany Esparza por el ámbito académico; Marcos Alarcón por el mérito deportivo, Marian Rojas en el desarrollo cultural y Alexa Tirado por su aporte artístico. Los socios del club y su presidente Roberto Leal, les reconocieron la entrega y buenos resultados poniendo en alto el nombre de su tierra y buscando consolidar un buen proyecto de vida... CODESIN ACTIVO... El pleno del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa sigue impulsando la agenda en la continuidad de los trabajos para lo que queda del 2024 y coordinar acciones para el próximo año. Navolato es parte de la agenda del 2025 y organizan líneas que coadyuven a los logros programados para el año entrante, sabiendo que en noviembre inicia una nueva administración municipal... CAFEÍNA GRIS... El grupo de rock pop Cafeína Gris sigue promocionando su sencillo denominado Lado B y un nuevo lanzamiento titulado, A quien corresponda. El grupo sigue presentándose en eventos masivos públicos y eventos privados conquistando nuevo público... EL BALONCESTO... Navolato sigue vigente en la Liga de baloncesto del Pacífico, gracias al equipo Empacadores de La Palma quien está haciendo un buen desempeño y se mantiene fuerte ante el resto de los equipos y principalmente, de su afición... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana festejaron su cumpleaños Alberto Montaño Sanz, Margoth Urrea, Gustavo de la Vega Ruiz, Marcos Cuevas, Irma Lorena Torres, Pedro Flores Leal, Aubier Ortíz, Juanpa Ayón, Rosy Espinoza, Jenny Torres, Martín León, Dalia Soria, Vicky Bastidas, Roberto Castro, Jesús Ramón Benítez, Vanessa Godoy, Alejandro Leal Aldapa, Socorro Ramos, Aracely Hernández, Sergio Amador, Iván Plata, Susana Ruíz y Christian Hernández. Hoy cumplen años Rodolfo Carrillo, Donny Armenta, Santiago Hion Castro y Lavinia López. Mañana lo harán Hortencia Rangel, Lucy Bustamante y Ana María Méndez. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS GENERAL... Después del conteo de las dos casillas electorales que fueron consideradas por el Tribunal Electoral del estado de Sinaloa por la encomienda que hizo la sala Superior de Guadalajara permitió a Jorge Bojórquez más votos a su favor, sin embargo, no hay pronunciamiento oficial que reconozca quién será la persona que dirija los rumbos del municipio para el siguiente trienio. Los que saben del tema jurídico electoral aseguran que es inminente el gane para Bojórquez, pero Margoth Urrea y su equipo legal, siguen trabajando en dar la pelea jurídica y el magistrado electoral que lleva el caso de Navolato todavía está con la investigación y pronto dará su sentencia. La historia del proceso electoral dará para todo el mes patrio... Fernando García Hernández tomó nuevamente, protesta como diputado federal del tercer distrito y externó que seguirá con los trabajos de su agenda legislativa, impulsando temas de mejoras para los sinaloenses como el campo, la pesca, la agricultura y la educación, de la que es parte... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.