“No debes aparentar para que te quieran”... UNIENDO TALENTOS... Hace unos días se fusionaron dos conceptos que impulsan el arte, música y baile para hacer un espectáculo el cual se denominó Dos Mundos. Por el lado de la danza Backstage y la música, Sonarte, ambas escuelas sumaron a los jóvenes talentos para hacer del escenario del teatro Pablo de Villavicencio, un solo concepto que gustó mucho a los ahí asistentes. En dos horarios, niños y jóvenes estudiantes de ambos conceptos, después de jornadas largas de ensayos permanentes, este evento se logró, representando la unión de dos jóvenes talentos, directores de ambas escuelas que sin duda han cambiado la vida de sus alumnos y la de los mismos directores. Los padres de familia deben estar gustosos al ser testigos del avance que sus hijos llevan en la expresión artística, bailes, voz, música y expresión, son sin duda, elementos que están ayudando en la formación de los hijos que son parte de cualquiera de las dos instituciones. Que sigan los éxitos y para todos los involucrados, una afectuosa felicitación... GRAN FIESTA... Sin duda alguna el evento Biker Fest realizado en Altata los días 3, 4 y 5 de febrero fue todo un éxito. La asistencia rebasó las expectativas de los organizadores quienes estaban felices al estar viendo el gran ambiente que se armó entre los miles de asistentes a la “fiesta de la moto” como muchos ya la llaman. El escenario donde tocaron diversos grupos con variedad de géneros musicales puso a todos a bue ritmo. Amantes de las motos procedentes de muchos lugares de Sinaloa, de México y fuera de nuestro país se fueron muy contentos de los escenarios naturales de Navolato y Altata, la variedad gastronómica, el ambientazo de la fiesta y la atención de la población. Según las cuentas, hubo una fuerte derrama económica para los restauranteros de la bahía, casas rentadas por una aplicación y habitaciones de hoteles y casas de huéspedes son entre otros los conceptos que más sobresalieron en esta gran fiesta. Las imágenes que circularon por las redes sociales tomadas por drones dan cuenta del lleno total del malecón y, por ende, está joya de la corona como se le denomina, debe ser atendida para que no caiga su infraestructura que ya, por cierto, tiene partes deterioradas y deben las autoridades correspondientes hacer lo propio para sostener lo que concierne al malecón y a la bahía en totalidad. Afortunadamente fueron pocos los incidentes que se tuvieron a pesar de la gran afluencia a esta gran fiesta. Felicitaciones a los organizadores y a todos los involucrados en esta Biker Fest... INICIA PROMOCIÓN... Ahora que escribo de Altata les comento que ya iniciaron también con la promoción de Party Land Fest, un encuentro de música para celebrarse también en Altata y que sin duda será un éxito, tanto por los músicos y dj invitados como por la asistencia masiva. Espérenlo muy pronto... SUMAN ESFUERZOS... La Fundación Cárdenas que sigue fuertemente trabajando en la sindicatura de Villa Juárez y unió esfuerzos con el Banco de Alimentos de Culiacán. En reunión de trabajo hace unos días, acordaron trabajar en conjunto para beneficio de las familias más vulnerables de Villa Juárez. En dicha reunión estuvieron Daniel Cárdenas Izábal, presidente de dicha Fundación, así como Lilia Carolina López y Daniel Tapia, directores de ambas instituciones respectivamente. Los trabajos van bien encauzados para lograr metas de ayuda social... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Alejandra Urías, Margarita Ide, Rocío Barrón, Charo Cháidez, Dora María Beltrán, Juan Pablo Sicairos y Alma Chu. Hoy cumple años Armando Bueno Blanco. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.