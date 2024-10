“No te limites, rompe esquemas, lo diferente trae crecimiento”... GRAN CELEBRACIÓN... Fernanda Bolaños y Ricardo Aguerrebere unieron sus vidas ante la ley de los hombres en una gran ceremonia realizada en Valle de Guadalupe, en Ensenada. Familia y muchos amigos se trasladaron a Tijuana para de ahí, trasladarse al lugar del evento. Cuentan quienes asistieron que la recepción estuvo super divertida y debe ser así porque Ricardo y Fernanda cuidaron todos los detalles para ellos pasarla de lujo, al lado de los allegados que estuvieron en ese evento tan especial. Un dj amenizó la fiesta y circularon imágenes de algunos invitados que el escenario natural y la gente ahí reunida hicieron una gran velada para Fernanda y Ricardo a quienes desde esta redacción les envío una afectuosa felicitación... NAVOLATO LIMITADO... Nuestro municipio requiere, le urge, un proyecto que ayude a la mejora económica de su población. La falta de empleos masivos y la carencia de todos los productos (aunque se diga la contrario por las autoridades) ha tenido mermada la economía de una gran parte de la población. La cercanía a la capital, para muchos, es lo que tiene frenado el crecimiento, pero por años no se ha dado la planeación y gestión para que se concrete la llegada de negocios que ayuden el desarrollo de la región. La conurbación de Culiacán con Navolato pudo dar impulso a algunas mejoras en la zona, pero al no concretizarse, alterno a las instancias de gobierno municipal y estatal en turno, como CODESIN y Navolato visión 2040, deberían unirse y tener como meta más desarrollo económica y de infraestructura para esta región. Tener Altata y el proyecto de Isla Cortés en esta zona no es garantía de crecimiento, las pruebas son palpables de su creación al día de hoy, si bien la zona tiene mejoras en muchos casos, las limitantes no son menores, ese desarrollo no alcanza para el municipio, algo tendrá que hacerse y un primer punto pudiera ser la participación de muchos, en un proyecto que incluya a todos los que aquí vivimos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de Mayra Ramírez, Melitón Jacobo, Renato Rubio Mendivil, José Luis Carrillo, Amparo Alcaraz, Laura Santiesteban, Benito Leal, Anabel Bojórquez, Mariana Moraila, Tonatiuh Castro, Ceiby Munguía, Fernanda Mendivil, Marisol López, Nora Gutiérrez, Pilar Cadena, Rocío Zamora, Aarón Hermosillo, Francisco Petris Ruiz, Carlos Castro y Reynaldo Aguerrebere. Hoy cumplen años Gaby Alarcón y Stephanie Marentes. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Jorge Bojórquez es nuevamente ratificado como presidente municipal para el siguiente trienio en una alianza entre PRI, PAN, PRD y PAS. Luego de impugnaciones que interpuso Morena, el proyecto quedó aprobado por unanimidad validando la elección que tuvo como derrota la reelección de Margoth Urrea, la primera mujer electa como presidente municipal en Navolato. Ya con los votos a su favor, el reconteo de los mismos y las impugnaciones a su favor y por ende, la validez de la elección por la sala la Sala Regional con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Bojórquez emanado de la coalición Fuerza y Corazón por Navolato, junto a su equipo de transición está listo para iniciar los trabajos de la entrega-recepción con la administración que preside como interino Francisco Castro... Aunado a su trabajo como diputado federal (por tercera ocasión ininterrumpida) Fernando García Hernández al parecer busca la posibilidad de presidir el PT en Sinaloa, partido por el cual legisla y mantiene vinculación con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. La posibilidad está latente para el expresidente municipal de Navolato lo mismo que para el expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro... Por otro lado, el PAN en Sinaloa está en búsqueda de quien dirija al blanquiazul en la entidad y supla a Roxana Rubio, recién nombrada diputada local por segunda ocasión vía pluri. Entre las dos propuestas que tienen los militantes hay una que encabezan dos navolatenses, Vanessa Sánchez Vizcarra por la presidencia y Omar Quevedo, por la secretaria general. La agenda con sus propuestas empieza a darse a conocer entre los panistas sinaloenses y haciendo alianzas con los grupos para asegurar los votos que deberán tener el próximo 10 de noviembre... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.