“No se puede negociar con quien solo quiere hacer daño!... NOCHE MEXICANA... El domingo muchas plazas de México vitorearán ¡Viva México!, gritando el nombre de quienes nos dieron patria, así nos lo enseñaron a muchas generaciones hoy presentes y seguramente pronto, las nuevas generaciones habrán de escuchar nuevos nombres que aseguran deben integrarse por logros en tiempos más recientes porque dicen, han dado libertad a nuestro país, ya lo oiremos si lo consiguen, escucharlos en mediano plazo. Mientras, el próximo domingo, diversas poblaciones tendrán el evento de tradicional grito de independencia, pirotecnia y artistas que amenicen la noche vestida de verde, blanco y colorado (espero nadie quiera cambiar a futuro los colores de la bandera, estamos viviendo tantas novedades en nuestro país, que no lo dudo más de alguno quisiera otra simbología de la patria). Aquí en Navolato también tendremos una noche mexicana por la autoridad municipal, que indica al día de la publicación de esta columna, será Francisco Castro quien grite ¡Viva México! Alrededor de la plazuela habrá vendimia y juegos como los socios del Club Rotario harán presencia con una lotería para divertir y hacer ganar a los asistentes diverso premios con chorro, llena y cuatro esquinas. Esperemos el clima nos lo permita, ya anuncian lluvias para la noche de México... OFRECEN ACTIVIDADES... El Centro de Seguridad Social en nuestra ciudad está ofertando diversos cursos y actividades para niños y adultos, buscando dar una vida sana a quienes quieren ser parte de prácticas saludables que impulsa el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las más solicitada sin duda es natación. Así que, si desea una actividad de este tipo, acuda a dicha institución y pida informes, habrá actividades por la mañana y la tarde, active su cuerpo y su mente... LOS CUMPLEAÑEROS... Esta semana felicito a Perla Beltrán, Jesús Arturo Alcaraz, Clarissa Aldapa, Daniel Godoy, Érika Álvarez, Lety Soto, las hermanas Lizbeth y Gladys López, Víctor Godoy Angulo, Luisa Fernanda Morachis y Fernanda Aceves. Hoy cumple años Sofia Plata y Pastor Gastélum. Mañana cumplirán años Britany Esparza, Frida Araujo y Verenice Madrigal. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Respecto a la resolución de la elección por la presidencia municipal de Navolato, todo parece indicar que esta semana debería darse el informe del magistrado del Tribunal Electoral de estado de Sinaloa y así conocer la postura del órgano ante las impugnaciones que Morena, pero también los partidos PRI y PAN que iban en alianza hicieron en tiempo y forma sus impugnaciones y esas todavía no proceden. De lo que resuelva el Tribunal, quien pierda, puede irse nuevamente a la Sala Superior de Guadalajara o hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero insistimos, todavía habrá información este mes y el próximo... Paola Garate, presidenta del PRI Sinaloa y próxima legisladora por la vía pluri, estuvo de visita en Navolato, visitando hogares de personas afines al tricolor con merito trámite de saludar a los que se mantienen firmes al partido que representa... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.