CRUZ ROJA... El patronato de Cruz Roja del municipio empezó con actividades que se suman a la recaudación de fondos a través de la colecta que anualmente se realiza. Alterno al tradicional boteo, definen también eventos con los que buscan que queden ingreso para el gasto operativo de traslados y de servicios que presta dentro de la institución como lo son curaciones y consultas. Olga Tellez, presidenta de la benemérita institución, sigue trabajando con el objetivo de sostener todos los servicios que se prestan... PRÓXIMO REINADO... Paulina Hernández Pérez se prepara para competir próximamente en Mazatlán en el concurso Miss Pacífico edición 2024. Representando a nuestro estado, la guapísima navolatense tiene instrucción constante para hacer gala de su inteligencia y belleza en este concurso de belleza internacional. Le deseamos el mejor de los éxitos... MUCHO MOVIMIENTO... La zona de Altata aumentó su capacidad de trabajos ya que, ante la cercanía de Semana Santa, la zona habitacional para muchos turistas de la capital sinaloense en su mayoría, se han puesto muy activos. Reparación y embellecimiento de casas y departamentos que dan alojamiento desde esas fechas hasta noviembre, muy común ver personas que usan esos espacios de forma habitual. El problema pendiente para los habitantes de la sindicatura y los turistas es el agua, no hay y con la sequía que pronostican pueda seguir, la falta de agua será el problema latente. Un grupo de colonos con intereses en las zonas residenciales tanto de Altata y como Isla Cortés empujan un movimiento de estudio para proponer al gobierno en turno, un esquema para mitigar el problema y de forma conjunta, puedan mejorarlo... LAS DUNAS... En diciembre, las dunas de El Tambor fueron de los lugares más visitados y ese auge aun se mantiene. La mayoría visitantes de Culiacán y algunos de nuestro municipio, este paraje sigue siendo una opción, para muchos, de enfiestarse y vivir la adrenalina de los vehículos 4x4. Y conforme vayan acercándose las fechas con calor, el auge aumentará...FELICIDADES CUMPLEAÑEROS... Esta semana felicito a Dolores López, Magui Butterfield, Radames Ley, Jesús Ruelas, Rosario Haro, Caty Montoya y Alma Gastélum. Hoy cumplen años Óscar Rojas Estrada y mañana lo harán José Antonio Morachis y Jovanny Ávila. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Lo que se suponía que estaba todo acordado en los partidos, los que hicieron alianzas para el 2024, algo pasó, porque ni Morena define quienes, si se quedaron de la lista y quienes no, salvo la de senadores, que al cierre de esta edición ya se hizo público. Por el lado de los de enfrente, no definen qué municipios van con mujer y cuáles con hombre y eso ha frenado las decisiones aquí en Navolato. Saber quiénes van y si buscan ganar o solo competir y hacer presencia de los partidos. Rumores hay muchos, pero no se anuncia lo oficial... Por el lado del árbitro electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa realizó un evento para que los presidentes municipales y distritales del estado ejecuten bien su tarea, organizar y vigilar el proceso del 2024. Por Navolato participaron Guadalupe Vivian González Payán como presidenta del consejo municipal y Aive Elizabeth López Hernández, presidenta del distrito 10. Este evento estuvo encabezado por Arturo Fajardo, presidente estatal del IEES...