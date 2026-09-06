“No dejemos de hacer lo que a cada quien le corresponde”... Hace unos días, la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que siete de sus investigadores detectaron un riesgo estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trabajo realizado mediante tecnología satelital y el uso de inteligencia artificial. El equipo de estudiosos de la UAS está encabezado por el navolatense Jesús Guadalupe Monjardín Quevedo, doctor, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de dicha institución.

Oriundo del campo pesquero de Las Aguamitas, el investigador y su equipo identificaron un riesgo estructural del 76 por ciento en dicha terminal, por lo que, a partir de esta alerta, comenzaron las maniobras para mejorar la estructura. Sin duda, un trabajo que pone en alto el nombre de la Universidad y, desde luego, el de nuestro municipio. Enhorabuena...

En otro orden de ideas, hace unos días Carlos Sánchez Beltrán tomó protesta como presidente de Abogados Organizados de Sinaloa A.C. para el periodo 2026-2027. Durante el acto también se entregaron reconocimientos a juristas destacados de la entidad. El nuevo presidente informó que entre los planes de su gestión está fortalecer la academia y mantener actualizados a los profesionales del derecho en temas nacionales e internacionales. Mucho éxito para el abogado navolatense y para el resto de su Consejo Directivo... Y por otro lado, Elia Mireya Sánchez Beltrán, hermana del antes mencionado, también rindió protesta como presidenta de la Asociación de Abogados Alberto Sánchez González A.C., de Culiacán, Sinaloa. El evento se realizó en el auditorio Julio Ibarra de la UAdeO, donde el también navolatense Fortunato Hernández Hernández, abogado de dicha universidad, representó al rector, Pedro Flores Leal, también nacido en este municipio. La jurista Elia Mireya recibió una organización fuerte y respaldada, por lo que seguramente durante este año habrá avances importantes en materia jurídica. Mucho éxito en esta nueva responsabilidad... Como muchos ya conocen, el movimiento denominado Bardas Blancas, que ha trabajado por eliminar publicidad partidista en bardas de Culiacán, parece que también llegará a Navolato. Y es que su promotor, Manlio Abel Jacobo, es oriundo de esta tierra y ya empieza a trabajar por estos rumbos. El movimiento, que mantiene una importante presencia en la comunidad pública de la capital sinaloense, pudiera encontrar también eco en nuestro municipio. Habrá que estar atentos... Ahora que escribo de activismo, a nivel nacional fue reconocido un activista con presencia en Mexicali, pero con raíces en Villamoros, Navolato. Me refiero a Luis Javier Russell, quien obtuvo el galardón Rostro LGBT 2026, por su lucha en la defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género. La Fundación Cuadros y Rostros A.C., en conjunto con la Legislatura de la Cámara de Diputados, hizo entrega el pasado 2 de septiembre de este reconocimiento al también presidente de la Comunidad Arcoíris de Baja California.

El líder comunitario y defensor de los derechos humanos compartió este logro con su equipo de trabajo. Desde aquí, una felicitación... En el tema deportivo, nuestro municipio siempre tiene un resalte especial. En diferentes disciplinas participamos y nuestros atletas logran importantes resultados.

Empiezo por citar a Jesús Antonio Valenzuela Quintero, quien logró su clasificación a los Juegos Nacionales CONADE en la prueba de impulso de bala, en su primera participación en el paratletismo, competencia que se realizará en Guadalajara. Nuestro atleta logró la posición número 25 en el ranking nacional, por lo que ya dio un importante paso en esta nueva etapa deportiva. ¡Enhorabuena!

Los que están felices son los habitantes de la sindicatura de Villa Ángel Flores, ya que hace unos días su equipo de béisbol, Los Piratas de La Palma, logró el campeonato número 22 de su historia. Una gran celebración disfrutaron los integrantes del equipo, sus familias y todos sus seguidores. Felicitaciones... Otra campeona navolatense es Bilma Lugo, quien logró cinco medallas de oro como Navo Runner en las pruebas de tres, cinco y 10 kilómetros en marcha, además de ganar los relevos de 4x400 y 4x100. La atleta la hizo en grande en este Campeonato Nacional Máster, realizado en Guadalajara. ¡Enhorabuena!... Los Guerreros de Navolato también pisaron fuerte y tuvieron una gran presentación en su primer juego contra el equipo Iguanas de Vallarta. Nuestros representantes tuvieron sus primeras jugadas dentro de esta temporada de CIBACOPA 2026. Estén atentos a la programación para brindar el apoyo al equipo local... Y por el taekwondo, niños y jóvenes participan fuertemente en seminarios regionales dentro y fuera de Sinaloa. Esta disciplina, que tanto ha aportado a Navolato y al estado, mantiene un ritmo importante entre sus atletas y es coordinada por Juan José Acosta Ríos. En próximos encuentros seguramente sabremos de las medallas que obtengan en sus competencias... Felicito a los cumpleañeros de la semana, como es el caso de Héctor Ávila, Érika Zapata, Rodolfo Carrillo, Donny Armenta, Lavinia López, Santiago Hion Castro, Hortencia Rangel, Lucy Bustamante, Ana María Méndez, Arturo Alcaraz, Clarissa Aldapa, Érika Álvarez y Samantha Ríos. Hoy cumplen años Lety Soto, Lizbeth y Gladys López. Mañana lo harán Víctor Godoy Angulo y Luisa Fernanda Morachis. Para todos, mis mejores deseos... En los temas de interés público les comento que el diputado federal oriundo de Navolato, Fernando García, se está reacomodando en los jaloneos políticos rumbo al 2027. El también dirigente del PT en Sinaloa mueve piezas en territorio por toda la entidad y, arriba, en las negociaciones, está en la mesa de los acuerdos. Tan fuerte se ve su posición que pudiera siglar una candidatura importante para el próximo proceso electoral... El Partido Sinaloense, activo para el proceso electoral, también hace movimientos que van definiendo la jugada política que realizarán para la próxima contienda. Por lo pronto, en Navolato, la regidora Nohemí Castañeda asumió la presidencia del PAS local y mantiene su trabajo a lo largo y ancho del municipio. Aparentemente definida la candidatura de Morena en Sinaloa, los grupos afines a Imelda Castro empiezan a tomar mayor presencia en la comunidad y en las redes sociales, fortaleciendo el camino de la senadora con licencia y lo que cada grupo interno pueda capitalizar para sus intereses... Hasta aquí la dejamos, mis lectores. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.