“La política debiera ser para generar cambios que quizás no veremos completos, pero que otros podrán disfrutar ”...

Aunque no todos los municipios de la entidad tendrán fiestas patrias, el nuestro sí.

Las autoridades ya anunciaron que la noche del 15 de este mes, para acompañar el grito de independencia, habrá festejos previos y posteriores, con juegos y música para ambientar la velada.

El presidente municipal, Jorge Bojórquez, acompañado por regidores, síndico procurador, secretario del Ayuntamiento y el resto del gabinete, encabezará la ceremonia desde la sala de Cabildo para posteriormente salir a dar el tradicional “¡Viva México!..

La iglesia católica conmemorará los 800 años de fallecimiento de San Francisco de Asís, por lo que el Pbro. Javier Antuna, ya prepara las múltiples actividades que se habrán de desarrollar el próximo cuatro de octubre y que seguramente tendremos la visita del Obispo de la Diocésis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez.

Previo a la celebración oficial, se están desarrollando diversos eventos familiares... Se llevó a cabo la primera visita oficial de Graciela Domínguez, gobernadora interina de la entidad, el punto de reunión fue la sindicatura de Villa Juárez, donde fue recibida por Jorge Berrelleza, presidente municipal, el tema central fue la mesa de paz, precisamente en una de las sindicaturas donde la violencia ha golpeado con mayor fuerza. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se hicieron presentes para mantener el compromiso de devolver la tranquilidad a los habitantes de dicho sector, por lo que nuevamente aparece el llamado a la participación de la ciudadanía...

Es momento de hacer mención de los cumpleañeros de la semana como es el caso de Juliana Araujo, Luis Acosta Plata, Britany Esparza, Verenice Madrigal, Pastor Gastélum, Sofia Plata, Lupita Amador, Wendy García, Óscar Echavarria, Sergio Miller Valenzuela, Cristina Avendaño, Juan Vergara, Frida Araujo, Karely Beltrán y hasta Los Cabos felicito a Lorena García Rosales. Hoy cumplen años Sebastián Santiesteban Godoy, Sergio Martínez y Eduardo Quevedo. Mañana lo harán Vania Padilla, Pedro Nevárez, Mirna Sainz, Selma Embila y Johana Malacón. Para todos, mis mejores deseos...

En la línea de interés público les comento que el priismo sigue haciendo los equipos para prepararse en las próximas elecciones. Diversos eventos se realizan para cubrir todos los flancos y siendo el único bastión del tricolor, la visita de los aspirantes a la gubernatura de la entidad es muy constante.

Se menciona que los posibles aspirantes a la presidencia y diputación local siguen a la par de mantener el rumor de la reelección del presidente municipal. Lo que ya muchos dicen es la posible alianza con el Partido Acción Nacional y uno de sus cuadros locales es Omar Quevedo, que se mantiene activo en la alcaldía y comunidades, sabedor que estará en la mesa de los acuerdos. Y en la alianza, Movimiento Ciudadano parece que va solo, es el discurso que mantiene su titular nacional, Dante Delgado.

Por ello, su representante local, Lucy Calderón empieza a buscar los mejores cuadros que puedan andar con el ritmo de movimiento naranja, mantiene reuniones con hombres y mujeres que puedan sumarse a ellos para el 2027...

Está programado para hoy lunes en Conalep Navolato, la visita de Ulises Piña, delegado de programas para el Bienestar en Sinaloa para abordar los temas de las becas escolares y en dicha institución que a nivel estatal la dirige, desde hace un par de meses, Rigoberto Velázquez Elenes y a nivel local, Daniela Plata Medina. Seguramente también estará el navolatensse Ángel Burgos, director regional de dichos programas en la zona centro de la entidad...

Hasta aquí la dejamos mis lectores, nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.