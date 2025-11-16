Comparte Mónica Lavín sus inicios en la escritura con ‘Naufragio entre letras’

El Colegio de Sinaloa fue el recinto ideal para que la escritora Mónica Lavín presentara su obra literaria titulada Naufragio entre palabras, como parte de la tercera edición de la FIL Culiacán 2025, acompañada por el maestro y escritor Élmer Mendoza.

En sus páginas, el libro brinda una radiografía de sus inicios en la escritura, cómo es que decide cambiar la biología para emprender su camino en el arte de la literatura, un destino narrado a través de 40 artículos que fueron publicados en distintos medios impresos a lo largo de muchos años, dando vida así a esta obra.

“Este es un libro que lancé hace dos años junto con el Estado de México, el cual forma parte de la Colección Mujeres, Razón y Porvenir, una oportunidad de sacar no una ficción, sino la parte de reflexión, la parte ensayística que tiene que ver con la escritura y lectura”, detalló Lavín.

Con un lenguaje sencillo y de manera muy íntima en cada texto, la escritora comparte su visión de las letras, su frescura humanística, reflejo de su amor y compromiso con la vida, en una combinación equilibrada entre momentos retrospectivos y temas sociopolíticos.

Textos cómo, Cuando fui náufrago, Escribir Mentiras, La luz del desierto, Los destinos literarios, Gambusinos, Imaginar, Un clavado en cámara lenta, entre otros, van narrando el andar de Lavín dentro de la literatura, quien con todo ese caleidoscopio de textos comparte la unidad de sus emociones en las letras, evitando que estos cayeran en el olvido.