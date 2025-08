Contagia el Ejército Mexicano su alegría, con un concierto en el Malecón de Altata

Con la participación de más de 30 músicos, todos elementos del Ejército Mexicano, se llevó a cabo una presentación especial de la Banda de Música de la III Región Militar, llenando de alegría el malecón de Altata.

Karen Camaño, soldado e integrante de la banda, compartió que esta presentación, tiene como objetivo tener un acercamiento con la población, con una presentación que ya se realizó en Guamúchil, Los Mochis, Culiacán y posteriormente en Elota.

“Queremos que la población vea otra faceta del ejército mexicano, brindándoles un poco de alegría, interpretando música regional, entre otras, y hasta el momento la respuesta de la gente ha sido positiva”, detalló.

Con el corrido dedicado a Mazatlán, la banda comenzó su presentación, ante un nutrido público que poco a poco fue llegando a la presentación a un costado de las letras de Altata.

La banda forma parte de 12 agrupaciones que se han creado a lo largo del país, ésta que se presentó en Altata, está conformada por mujeres y hombres, un 60 por ciento de ellos son sinaloenses y el otro 40 por ciento son originarios de Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla y Jalisco.

Durante su presentación, la banda interpretó un repertorio compuesto por música popular mexicana, bajo el lema México Cultura y Tradición, el cual incluyó marchas militares, oberturas, danzones, polkas, pasos dobles, boleros, valses, y mucha música sinaloense, bajo la batuta de Subteniente Músico Rosa María Hernández López.

Temas como Marcha Jalisco, Ballet Egipcio, El Danzón Elodia, Have you ever seen the rain, el bolero Bésame mucho, Así fue, fueron los temas con los que la banda abrió su concierto.

Luego, llegó un popurrí dedicado a Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Selena, lo que avivó más la emoción de los ahí presentes. También se interpretaron las piezas El Sinaloense, Corrido de Mazatlán, Y llegaste tú, Te soñé, Amor pajarito, Amores de julia, La quebradora, para cerrar su presentación las piezas La mimimi y La Nena.