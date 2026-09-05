Dan niños y niñas golfistas su mejor swing en la Gira Estatal 2027-2027

Con la participación de más de 40 niños y niñas golfistas de Culiacán, se realizó la primera etapa de la Gira Estatal 2026-2027, del Torneo de Golf, organizado por la Asociación de Golf Amateur de Sinaloa A.C, la cual incluye también torneos en Los Mochis y Mazatlán.

José Julián Muñoz Gaytán, presidente Asociación Infantil y Juvenil de Golf, compartió que esta es una gira de golf infantil y juvenil, la cual funciona como un proceso para llegar a un torneo regional y después a un nacional, organizado por la Federación de Golf Mexicana.

“El torneo está dividido en cuatro etapas, la primera la estamos haciendo aquí en Culiacán, la segunda etapa se realizará los días 17 y 18 de octubre en Mazatlán, en el Club de Golf Estrella del Mar, para seguir con la tercera etapa, los días 7 y 8 de noviembre, en el Country Club de Los Mochis, terminando con la cuarta etapa los días 5 y 6 de diciembre en el Country Club de Culiacán”, detalló Muñoz Gaytán.

Agregó que, en este torneo hay categorías desde los 7, 8 y 9 años de edad, así como categorías para los de 10, 11, 12, y 13 años, está también la categoría de los jóvenes de 14 y 15 años, hasta llegar a la más grande, con participantes de 16, 17 y 18 años de edad, todo tanto en rama varonil como femenil.

“Al culminarse las cuatro etapas, sigue un torneo regional, que comprende las zonas de Sinaloa, Sonora y las dos bajas. De aquí sigue la competencia nacional, evento que este año se realizará en Guadalajara, llamado Torneo Interzonas Lorena Ochoa”, dijo.

Todas estas etapas, son más un proceso de fogueo para los participantes, que buscan poder competir en el regional, de esta competencia es de la que saldrá el equipo que representará a la zona en el torneo nacional.

Cada equipo por categoría, detalló, está compuesto por 5 a 6 jugadores, en la rama varonil, y en la femenil, van solo cuatro. “La respuesta al torneo ha sido muy buena, como es estatal, las ciudades fuertes son la de Culiacán y Los Mochis, en Mazatlán es más baja la participación”.

Resaltó que históricamente, al pacífico no le ha ido muy bien, pero fue en el 2022, cuando en dos categorías se obtuvieron el primero y segundo lugar, fue la primera vez que se subió al pódium, por lo que se espera que este año se vuelva a obtener una buen triunfo.

“Lo que estamos buscando con este fogueo previo al nacional, es que los niños y jóvenes estén más preparados y seguros al momento de competir, aumentando así su nivel de juego”, destacó