El coheficiente intelectual en picada

El coheficiente intelectual va en picada, es una realidad, se está estudiando mucho esto del cerebro así que hay muchos datos, no me sé el nombre ni cómo se escriben de quienes están haciéndolo, pero es en todo el mundo porque es un problema de todo el mundo, uno de ellos el francés, Michel Desmurget escribió: “fábrica de cretinos digitales”.

Sostiene lo que se ve en varios estudios: “Esta generación de niños 4 a 5 años es la primera que en muchos años va a ser menos inteligente que la de sus padres.

Más listos, pero menos pensantes y menos concentración, venía siendo al revés después de la Segunda Guerra, cada 10 años la humanidad aumentaba un promedio de 3 puntos en IQ, cada generación de niños salía más inteligente que sus padres, y ya no, hoy en día bajó 7 puntos, que es mucho en tan poco tiempo.

Los genios tienen promedio de 130 puntos, la inteligencia media 100 a 90 puntos IQ.

¿Cuál es la razón? Varias razones, dos de las más importantes, y vengo refiriéndome a una creo que cada semana, los aparatitos, claro, y si le sumas la pandemia es que el daño es impresionante, tanto que en China acaban de sacar una ley que prohíbe que niños los utilicen más de tres horas a la semana, y por algo será que los meros, meros en Silicón Valley no permiten que sus hijos utilicen estas tecnologías hasta la adolescencia y con cuidados, vaya, ni quienes se encargan de cuidar a sus hijos tienen permitido de usarlos.

La segunda razón importante en este declive de inteligencia es precisamente el idioma empobrecido. Los pequeños tienen un cerebro muy flexible, aprenden rápido, hacen conexiones neuronales por miles en un día y hay que aprovechar esa característica para enseñar al cerebro a pensar, no solo a saber manejar aparatitos que lo hacen mejor que sus padres.

Pero lo que hay que lograr es que tengan muchas palabras en la cabeza, lo que pasa en el mundo es que los idiomas muy ricos, por lo general, se están empobreciendo de palabras, cuántos no usan una letra en lugar de la palabra, por ejemplo, “K” en lugar de “que”, hay muchas por el estilo, se escribe rápido y sin cuidado y abreviado, ahora ya ni palabras, ponemos monigotitos que expresen los sentimientos sin ocupar escribir ni tiempo.

El hecho es que si cada vez tienes menos palabras que conoces en tu cabeza, cómo le haces para pensar, cómo le haces para expresar lo que traes en la cabeza o en el corazón, quien no tiene capacidad de reflexión porque no tiene palabras con qué reflexionar.

No sólo pierde la capacidad de expresarse, también pierde la libertad, fácil manipulación, por malos amigos, por políticos, y por no tener la capacidad de tomar buenas decisiones.

Cuando perdemos la libertad, también perdemos la capacidad de amar y ser amados, quienes no son libres son esclavos de cualquier cosa, aparatitos, sustancias, personas.

El amor requiere entrega de uno y si uno no se posee a sí mismo, es un esclavo que no puede dar lo que no tiene.

México es el de mayor consumo de videojuegos en Latinoamérica y ni siquiera de niños, sino de adultos, seguimos distinguiéndonos por malos motivos.

Hay un dicho popular que dice “El que no sabe decir es porque no sabe pensar”, según estudios, de 2 a 5 años pasan tres horas diarias en el aparato, de 8 a 12 cinco horas diarias y 7 los adolescentes.

Según estudios, en universitarios ponerles a leer un texto es de una gran dificultad que te puedan decir que entendieron de lo que leyeron, tendrán que hacerlo varias veces y a ver si lo logran.

Soluciones: la pandemia a todos está afectando, pero a los niños más por su inmadurez, entonces necesitamos que vuelva a crecer su inteligencia, pero también la emocional, educación integral.

Convivencia familiar enfocada, aprovechar las comidas para platicar, con temas, para evitar el aislamiento, para expresar emociones y se sientan más atendidos, no relegados por los aparatos de sus padres.

Necesitan hacer ejercicio, jugar moviéndose y ocupaciones, tareas de la casa, horarios para lo de la casa, lo de la escuela, tiempo para lecturas y para jugar.

Tiempo para dormir, si hay algo que reciente el cerebro y el cuerpo es la falta de sueño, cada vez duermen menos.

Necesitan conseguir el gusto por la lectura, pero no cualquiera, debe ser algo con muchas palabras, obras de teatro o novelas, pero de las del siglo pasado, películas también de aquellos años que tengan diálogos largos, hay muy buenas.

Y no menos importante encontrar valores, cosas valiosas de las que no se compran, como servir y ayudar en todas las causas posibles: animales, naturaleza, medio ambiente, personas desprotegidas en distintas situaciones, a los abuelos, a los vecinos, a los empleados, estamos en este mundo para servir y ayudar, porque todos necesitamos de todos.