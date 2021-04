“Dejar en visto en el whatsapp es de las cosas más decepcionantes y molestas en estos nuevos tiempos”... TEEN UNIVERSAL... Por primera vez en Navolato se organiza el evento Teen Universe, un concurso de belleza física y mental, donde lindas adolescentes buscan obtener la corona y la representación del municipio. Para obtenerla, dedican horas de entrenamiento, en diferentes líneas de acción, que al final, les sirve en su vida persona. En rueda de prensa se anunció que es la primera edición en Navolato y se presentaron a las concursantes, que son, Jetzemaní Pineda, Kypcia Valle, Camila Gastélum y Mercedes Vazquez. Las cuatro, el 6 de mayo se reunirán en la final, donde harán gala de su personalidad. El evento se hará en La Casona. La coordinación en Navolato de este evento recae en Alexis Ramírez, quien desde el año pasado es parte del equipo en la entidad y en dicha ocasión designó por Navolato, por la premura del tiempo, a Hilda Calderón, quien obtuvo el segundo lugar en la entidad y la suplencia de la entonces ganadora. Mucho éxito a las concursantes por la corona... MERECIDO HOMENAJE... La emblemática Colonia Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Navolato surgió como extensión de apoyo a quienes por más de 30 años sirvieron como trabajadores cuando operaba el ingenio de Navolato, por eso es conocida como colonia obrera. De más de 40 años de fundación, a la fecha siete obreros representan los inicios de este sector, una de las colonias mejor trazadas en su desarrollo y adaptación al crecimiento de la ciudad. El homenaje será para Gumercindo Cabrera Díaz, Humberto Medina Pano, Óscar Mejía Estrada, Eduardo García Duarte, Conrado Mazo López, José Cruz Martínez Uriarte y Jorge Luis Araujo Valenzuela. El evento se hará el domingo 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el corazón de la colonia, las canchas deportivas. Los galardonados y las familias de los mismos, están emocionados y todos los habitantes del sector, también, ellos y otros navolatenses que dejaron un legado de su vida en esa empresa que por años fue el corazón activo de la ciudad y para la historia será el sello que distinguirá a nuestro Navolato... FUNDACIÓN BETO... En la Sindicatura de La Palma, se impulsa el movimiento de hacer un niño feliz, que gracias a la Fundación Beto, un grupo de profesionales de la docencia y la psicología, promueven acciones para niños que viven situaciones difíciles y que requieren ayuda emocional. El día 29 de abril se busca dar un pedazo de pizza, jugo y paleta a 150 menores de una escuela primaria y además de hacer feliz a dichos niños, un porcentaje será destinado a dotar de recursos para finiquitar unos detalles del proceso de esta fundación que busca ayudar a los habitantes de esta sindicatura. Sumándose a esta causa, usted contribuirá a crear el centro de atención psicológica y de lenguaje de la fundación Beto. Mayores informes con Rosa Gabrielle Flores al teléfono 667 581 5404... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de mi estimada Carmen Ochoa, Alex García, Emmanuel Sauceda, Hyascor Singh, Yeraldine Prado, Sergio Rico, Fernando Camacho, Jesús Gritti, Jorge Frías y Verónica Montaño. Hoy cumplen años Vianey López y Luis Burgos Tamayo. Mañana cumplirá años Juanita Pérez. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El andar de las campañas electorales para los diferentes cargos estará permitiendo que usted y yo podamos ir definiendo a quién dar el voto si es que no lo tiene definido ya. Escuchar las propuestas, conocer la hoja de vida, saber quiénes le acompañan puede ayudar a dar el voto o no. Hay caras nuevas, muchas que suman otras que restan, hay un equilibrio de hombres y mujeres en este proceso que se mueve mucho en redes y en el contacto casa por casa. Estaremos así varias semanas más buscando la conquista de nuestros votos. El Instituto Electoral define la posibilidad de realizar dos debates, uno para la diputación local y otro para la presidencia municipal, se planea para el mes de mayo y se definirá cómo, por la situación de la pandemia. Mientras eso sucede, insisto, vaya conociendo de abanico de ofertas de quienes buscan la posibilidad de ser votados por usted y por mí, para la presidencia municipal, diputación local y federal así como la gubernatura de nuestra entidad... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 667 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Hasta la próxima semana, Dios mediante.