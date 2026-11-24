Situada en la península de Anatolia en la Turquía de la actualidad, su historia se remonta hasta los tiempos de los celtas, quienes en su peregrinaje invasor atravesaron los Balcanes en el siglo II a.C. hasta asentarse en esta parte conocida con Asía Menor.

El nombre procede de las tribus celtas, es originario del lugar llamado las Galias, los cuales arribaron a estas tierras donde hoy se encuentra Turquía, en donde, después de fallidos intentos de invadir territorios pertenecientes a los griegos, atacando su sagrado lugar de Delfos, de donde fueron rechazados, se dirigieron Anatolia, donde se asentaron.

En este lugar de Asía Menor por fin lograron establecerse, formando estados que se relacionaban entre sí, llegando a conocerse por la procedencia de su origen como los Gálatas, es decir; los descendientes de los Galos.

Ya en este lugar, su carácter agresor los impulso a realizar saqueos a sus vecinos, llevando a enfrentarlos al rey de Pergamo, Eumenes y también por los germanos, ambos los vencieron. Algunos consideraron que esta derrota fue beneficiosa para el posterior florecimiento la cultura helénica.

Para la herencia cristiana Galicia es conocida de manera significativa por la carta escrita por el apóstol san Pablo, conocida con la epístola a los Gálatas, en la cual hace una severa reconvención a los conversos al cristianismo que ahí habitaban.

Pablo define la identidad de los seguidores de Jesús, como miembros de una nueva alianza, puntualizando que no deben dejarse arrastrar por las influencias de algunos provenientes de judaísmo, quienes pretendían que los seguidores de Jesús debían realizar la circuncisión, como medio de alcanzar la justificación.

Pablo advierte que el evangelio de Jesús, la Buena Nueva, es suficiente para alcanzar la salvación, sin tener que recurrir a la observancia de los preceptos del judaísmo. La autoridad del apóstol define con palabras que hemos sido liberados de las antiguas obligaciones rituales del pueblo elegido.

La razón de esta advertencia se debía a que los Gálatas empezaban a enseñar la necesidad de una supuesta práctica de los antiguos ritos del judaísmo, en concreto a exigir la circuncisión, para poder alcanzar la justificación. Pablo, con su autoridad, advierte que en Jesús ya hemos alcanzado una nueva justificación.

Las palabras que Pablo les dirige son un tanto fuertes, pero tienen el propósito de decir que en la nueva alianza ya hemos sido liberados de aquella obligación ritual, que solo era propia de la pertenencia al pueblo elegido de los judíos.

De una manera general, podemos decir que la carta a los a los Gálatas es una aportación a la referencia de la libertad otorgada por Jesucristo, para ya no vivir bajo el mandato de la carne, sino en la libertad del espíritu, en la libertad de los Hijos de Dios.