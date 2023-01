ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) A diferencia de los anteriores, este día traerá más lucha y más dificultades a superar, las cosas serán un poquito más tensas o complicadas, aunque esto no significa que vaya a ser un mal día, solo que vas a tener que retirar más piedras del camino. Pero no pierdas los nervios, todo al final saldrá, solo que con mayor batalla.

ACUARIO (21 de ene.-19 de feb.) Este día te traerá muchos gastos que no esperas, y si ya tenías idea de hacer algún gasto en concreto, al final este será mayor y las cosas se complicarán. Pero lo peor no es eso, que tampoco va a ser tan grave, sino que hoy podrías perder los nervios con cierta facilidad y hacer o decir cosas de las que luego te vas a arrepentir.

PISCIS (20 de feb.-20 de mar.) Hoy comenzarás el día con inquietudes, preocupaciones o algo bajo de ánimo, en una línea parecida al fin de semana. Pero lo veas o no, ahora la suerte está en tu rincón y las cosas te van a ir bien en el trabajo y asuntos materiales en general, de manera que terminarás el día con un ánimo bastante más optimista y relajado.

ARIES (21 de mar.-20 de abr.) Vas a iniciar este día con un excelente talante, no solo dispuesto a disfrutar de un merecido descanso, sino también a tratar de hacer realidad tus deseos e ilusiones. Y una serie de acontecimientos inesperados te ayudarán a que puedas disfrutar de este día, aunque sea por caminos algo distintos a los que habías imaginado.

TAURO (21 de abr.-20 de may.) Tanto si hay motivo para ello como si no hoy irradiarás una gran alegría y optimismo, y estarás convencido de que todo va a ser mucho más fácil y exitoso a partir de ahora. Seguramente todo ello se producirá como resultado de haber logrado algo que deseabas muchísimo y era muy importante para ti a un nivel personal.

GÉMINIS (21 de may.-21 de jun.) Quizás te sientas un poco solo, incluso algo melancólico. Tal vez tengas razón para ello o tal vez no, pero en medio de este buen momento que estás viviendo hoy, sin embargo, no te sentirás demasiado bien. Es posible que esto no lo noten ni siquiera tus seres queridos o aquellos que te rodeen, pero solo es algo pasajero.