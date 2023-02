PISCIS (20 de feb.-20 de mar.) Ten cuidado porque te estás convirtiendo en un extraño para tus seres queridos y todo porque estás pasando poco tiempo con ellos. Si tienes hijos, esto es preocupante, no desperdicies el tiempo de calidad que puedes tener con ellos, te extrañan y necesitan de tu compañía y apoyo. No trates de solucionar lo que ya está roto, si tuviste un quiebre con alguien o si una persona que estabas conociendo no quieres saber más de ti por un error que cometiste, no intentes arreglarlo más, solo ofrece disculpas y da vuelta la página. Tu situación amorosa te tendrá un poco estresado/a estos días, pero la economía estará bien para ti en estos días. Aprovecha.

ARIES (21 de mar.-20 de abr.) Una jornada un tanto difícil es la que tendrás, porque, deberás sortear obligaciones y tareas que no tienes muchas habilidades para concretar, y esto implicará un trabajo extra, sobre todo porque tienes muchos otros pendientes. Es momento de que organices tus prioridades y darle solución a los problemas que vas enfrentando con esta forma de hacer las cosas. Cuida tu salud, pues aunque no está del todo mal, necesitas más fibra, tu cuerpo te lo agredecerá.

TAURO (21 de abr.-20 de may.) Si bien es probable que el dinero esté escaso, sabes que existen otras cosas en tu vida que estás marchando de manera excelente. Traes el amor en un punto muy alto, así que recuerda disfrutar de los tiempos que pasas con tu pareja y no des rienda suelta a discusiones o peleas sin sentido, ya que no tienen motivo alguno para darse entre ustedes. Muchas veces eres una persona a la que los problemas se le pegan solos, y si a eso le añades que te agobias bastante a menudo, malo. Intenta no ver siempre la parte negativa de las cosas porque no siempre la tienen.

GÉMINIS (21 de may.-21 de jun.) Ojo con las decisiones que tomes, cualquiera que sea, porque hoy no traes del todo seguridad y deberás pensar mucho las cosas. También ten cuidado porque estás dejando de lado tus metas iniciales, por darle prioridad al dinero. No dejes que la vida acabe con tus sueños. Dale prioridad a tu descanso, tu salud te lo agradecerá, pues parece que no estás durmiendo muy bien y eso se nota.

CÁNCER (22 de jun.- 22 de jul.) Ese proceso complicado que se está viviendo en tu familia con respecto a la salud de uno de sus miembros, podría ser que el pronóstico no sea muy alentador, pero no solo te preocupes por la situación, sino que deberás trabajar para buscarle una solución que sea la mejor para todos, y que estés listo (a) para acompañar a la persona en este camino. Si tienes hijos, es probable que tengas problemas con uno de ellos, todo a causa de su conducta, opta por ayudarle y enseñarle en vez de retarle.

LEO (23 de jul.-22 de ago.) La confianza que necesitabas hace algún tiempo llega ya, y ahora sí podrás hacer lo que realmente quieres, o podrás dejar de lado algo estable que tenías, pero que no te satisfacía completamente. Tu intuición te está dando todas las señales, así que da el salto de fe, es buen momento. Una herencia o un dinero adeudado podría resolverse el día de hoy y recibirás ese dinero, úsalo bien, no lo malgastes en cosas innecesarias, no te dejes llevar por los caprichos como sueles hacerlo muchas veces, mejor controla esos gastos que más bien son un derroche. Por otro lado, tu salud está perfecta así que las posibles dolencias que tengas son fruto de tu imaginación.

VIRGO (23 de ago-22 de sept.)Una persona que quieres te dará una noticia muy alegre sobre su vida. Ya sabes que tienes la habilidad de entregarles paz a las personas cuando hablan contigo, es muy probable que hoy alguien de tu trabajo te pida un consejo, no te niegues a prestarle ayuda, manejas muy bien el tema que te hablará. El amor está en un muy buen momento, alguien te está buscando después de un encuentro fugaz. Aprovecha y valora a tu familia, tienes la buena fortuna de que te apoyan, así que agradéceles hoy por lo que te han apoyado y dales el apoyo que ellos merecen.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Tu salud, afortunadamente, estará bien durante estos días, y qué bueno porque tendrás muchos y variados asuntos que atender. Busca un rato para recargar pilas. Una persona que está posando sus ojos en ti quiere invitarte a salir, no le digas que no, podría ser una buena relación o convertirse en una linda amistad. Si sientes la necesidad de cambiar el estilo de vida que llevas, siempre estás a tiempo y hoy es un buen momento para reflexionar y poner manos a la obra.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) Necesitas encontrar respuestas a una situación engorrosa que estás viviendo en el trabajo, no se trata de una discusión ni una pelea con alguien de ese lugar, es algo que va hacia tu interior, si no te sientes a gusto con lo que estás realizando, siempre puedes cambiar de giro, pero no es recomendable en este periodo, tienes que cumplir con obligaciones monetarias, espera un tiempo. Si buscas un nuevo amor, aún no es momento, si ya ha aparecido alguien en tu vida, toma las cosas con calma, analiza y si vale la pena seguir, hazlo sin miedo. Tienes ganas de hacerte algo diferente pero aún no tienes muy claro si es de ropa, de pelo o de todo. Deberías empezar por algo sencillo para que no te arrepientas.

SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) No le des demasiado valor a lo material y poco a lo esencial, porque eso te cobrará factura tarde o temprano, además de que hay personas a tu alrededor un tanto molestas con tu actitud y forma de ver la vida. El trabajo está bien y la salud se encuentra en un punto muy estable, pero recuerda cuidar siempre tu cuerpo, lo necesitas. Si te consideras alguien que tiene problemas para demostrar amor, es necesario que busques consejo o terapia con expertos, siempre es importante dejar fluir este aspecto.

CAPRICORNIO (22 de dic.-20 de ene.) Estás necesitando de forma urgente un consejo de alguien más sabio y de mucha confianza, no dudes en buscarlo, te facilitará la vida y las decisiones que tienes que tomar en este momento. Tienes una oportunidad de crecer en el trabajo, no temas a mostrar todas tus cualidades. Como persona posesiva que eres, ten cuidado, porque a muchos eso les parece insoportable, mejor empieza a cambiar de actitud y todo mejorará.