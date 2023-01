Horóscopos sábado 7 enero

CAPRICORNIO (22 de dic.-20 de ene.) No siempre es bueno conocer a las personas de una forma no convencional, es probable que estés hablando o enviando mensajes a alguien que no has visto aún, puede ser una sorpresa agradable cuando le veas, pero recuerda que las cosas cambian mucho cuando uno se enfrenta cara a cara, no generes demasiadas expectativas.

ACUARIO (21 de ene.-19 de feb.) Nadie hace trabajos extras gratis en este mundo, solo las personas que se llaman voluntarios y lo hacen para personas que no tienen recursos, si esperas esto de la gente que te rodea entonces estás perdiendo tu tiempo. Debes recordar que las personas que están cerca de ti no tienen una obligación intrínseca de ayudarte a realizar tus tareas, esto debes ganártelo con esfuerzo y también siempre entregando algo a cambio de esto.

PISCIS (20 de feb.-20 de mar.) Es una buen día para comenzar a pensar en lo que le dirás a la persona amada una vez que llegues a casa, recuerda que si quieres pedir un compromiso más estable siempre es bueno hacerlo de una forma muy romántica y simple, algo que la persona siempre haya querido experimentar.

ARIES (21 de mar.-20 de abr.) No debes tomarte las cosas tan serio en el amor, a veces es bueno solo tener un poco de diversión en tu vida, no todas las relaciones están hechas para durar muchos años juntos, a veces solo se trata de compañía y de compartir momentos gratos con alguien al lado, una pequeña aventura no le viene mal a nadie, especialmente si estás sin compromiso.

TAURO (21 de abr.-20 de may.) Si estás teniendo un buen momento de pareja, es importante que procures que las cosas sigan así por un buen tiempo, no sirve de nada que comiences a pensar que lo que hay entre ustedes tiene fecha de caducidad o que los buenos momentos van a pasar a ser parte del olvido muy pronto, siempre hay que entregar los mejores deseos a la relación para que las cosas se mantengan bien, los malos pensamientos solo se convierten en mala energía para el amor.

GÉMINIS (21 de may.-21 de jun.) No dejes pasar el momento de intimidad que podrías vivir con alguien especial el día de hoy, tienes que poner más atención a las necesidades de tu pareja y darle en el gusto de vez en cuando, no todo se trata de lo que tú quieres de la situación. Una persona muy importante para ti está buscando apoyo en un problema de pareja, pero no quieres involucrarte, recuerda siempre que puedes dar consejos desde lejos y actuar como un observador.

CÁNCER (22 de jun.- 22 de jul.) Proyectos por separado podrían estar distanciando un poco a la pareja, no mires como algo malo el que tengan distintos intereses, recuerda que es importante el estar en constante cambio e ir creciendo también como individuo además de estar con la pareja, si siguen caminos separados en cuanto a lo que hace como trabajo, no dejes que esto los separe, al contrario, haz todo para que sea un buen punto de unión.

LEO (23 de jul.-22 de ago.) Si te llega una crítica de parte de una persona de tu trabajo con la que no te llevas bien, no dejes que esta diferencia te haga desperdiciar el buen consejo que quizás te dará, mejor saca lo bueno de las personas, nadie dice que deben ser amigos, pero si separar el trabajo de las relaciones personales.

VIRGO (23 de ago-22 de sept.) Para quienes trabajen atendiendo personas, hoy podría ser un día un poco pesado, ya que el ánimo en general dentro de las personas que verán será bastante bajo y así mismo su intolerancia a un mal servicio, por lo que debes procurar entregar la mejor atención dentro de tus posibilidades, no olvides este consejo, ya que podría evitarte mayores problemas más adelante.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No dejes que las opiniones de otros te lleguen de una forma muy brusca y de golpe, no siempre los demás están a tu lado para endulzar todo lo que te sucede, muchas veces es preferible decir la verdad sin tantos adornos y precisamente recibirás este tipo de comentarios, podría ser de parte de alguien que quieres mucho, por lo que prepárate.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) Es momento para estar atento a las señales en el amor, no siempre puedes estar pensando que esto no es algo para ti, recuerda que siempre tenemos que tener los ojos bien abiertos en esta materia, no olvides que las cosas en las vida se dan de mejor manera si tenemos el corazón bien abierto y los ojos pendientes en lo que viene.