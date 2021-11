La buena imagen de uno mismo es tema de actualidad, por todos lados nos hablan de lo importante que es la autoestima, y claro que lo es, pero con todo y saberlo parece que lo que prevalece es lo contrario, un bajo nivel de amor propio.

¿Por qué es así? Pues existen muchas razones, algunas tienen que ver con el carácter negativo de la sociedad y los padres deben tener en cuenta para contrarrestar, pero hay mucho en que los padres pueden estar siendo la causa.

Acaba de pasar el 20 de noviembre, que es el día universal de los derechos de los niños, habría que revisarnos a ver si estamos cumpliendo con ellos que no es solo a un lugar digno para vivir, alimento, educación, una familia que le proteja y no que le agreda, etcéteras.

Hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, primero, para no ser la causa o para estar atentos si otros lo son, por ejemplo: el ridículo, el maltrato, el abandono, las bajas normas morales, pueden ser sumamente destructivos y ocasionados en casa.

Una cosa que afecta negativamente la imagen que un niño tiene de sí mismo es el ridículo, que suele ocurrirle a un niño cuya familia tenga la tendencia a poner apodos, que suelen ser por alguna condición física, orejas grandes, dientes de conejo, visco, disléxico, cualquiera, ninguna es válida.

Los apodos deben estar completamente prohibidos en una familia, ni los cariñosos como gordito, pero fuera de la familia se da y hay que estar atentos, se burlarán, además, si sólo tienen un padre, o que tengan alguna condición como alcohólicos, drogadictos, blasfemos o inmorales, o condiciones de vida insoportables que le hacen imposible invitar a sus amigos a casa a jugar, pueden comenzar a tartamudear y a portarse retraídos, y claro, sintiendo que no valen nada.

Cuando a un niño le gritas, le haces sordo; cuando le callas, le haces mudo; si lo ignoras, lo haces invisible; si la pasa solo, se hará miedoso, y si le mientes, lo harás desconfiado; ¿alguno de estos modos tiene papá?

Nada de esto ayuda a su autoestima, tienen el derecho a ser educados, que no significa mandarlos a la escuela por más privada y cara que sea, todos estos modos se llaman maltrato y al final, no solo no sirven, sino que arruinan la relación y la personalidad de niño que le estorbará el resto de su vida.

Ya sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y si algún delito subió como espuma fue el maltrato familiar, los niños no tienen la culpa, nadie la tiene, en todo caso las autoridades gubernamentales, a ellos golpeen y maldigan, pero en casa controlen su estrés, su miedo y frustración todos en todo el mundo la padecen los mejores la controlan.

Otra cosa que se padece más en familia y que acaba con la autoestima de un niño es la violación, acaba con la autoestima de una persona, más aun un niño, no son capaces de inventar semejantes cosas cuando acusan es cierto y hay que creerles. Además, hay demasiada pornografía circulando, así que tener cuidado de las fotos que compartimos, de no perderles de vista y con quién andan, además de aleccionarles para no caer en esas manos.

Si el ridículo, el maltrato, las acusaciones y todas esas cosas son fuerzas destructivas que en cierto modo se derivan todas de espíritus negativos, críticos y dañinos, como tales, forman un solo grupo, pero al fin de cuentas la causa primera de un pobre concepto de sí mismos, en los adultos y en los niños es la falta de amor paternal incondicional, con esto, todo lo demás no tendría ninguna fuerza.

¿Qué es el amor incondicional? Precisamente eso, sin condiciones previas, amarla por lo que es y no por lo que hace. Desgraciadamente muchos padres aman a sus hijos si arregla su cuarto, si saca buenas calificaciones, si es obediente, si es un buen chico o chica y no causa problemas, es decir, amor condicionado.

Esto significa que muchas veces no se siente merecedor de ese amor, ni siquiera de sus padres, no da el ancho y como el amor está ligado a la conducta, si la conducta no es buena no hay amor.

Si el hijo siente que sus padres aman las buenas acciones o la buena conducta, pero no a él o ella, se convierte en una caja de pandora de problemas potenciales que puede brincarnos en cualquier momento, si el niño cree que no merece el amor de sus padres, da por hecho que no es digno de ningún amor, es decir, no debe tener amor propio, lógicamente si él no puede estimarse, quién lo va a querer, un golpe demoledor de la autoimagen.

La persona que tiene pobre concepto de sí misma lo manifiesta de distintas maneras, recuerden papás que si existe una remota posibilidad de llegar a ser “alguien”, es en una pandilla y para ser aceptados, hacer alguna cosa, así sea descabellada o mala, algunos de esos “nadie” aprovechará la oportunidad, cualquier cosa con tal de ser alguien.

La depresión de los adolescentes que va en aumento es otra manifestación de una autoimagen negativa, esto es significativo, porque llevado al extremo, la depresión del ánimo y el aborrecimiento de sí mismo y luego al suicidio que va en aumento también.

Revisen su amor y revisen cómo lo muestran, recuerden que para ellos es tiempo, (jugar, pasear, hacer cosas, trabajos, risas, abrazos, sirve decirles que se les ama, pero si no hay todo lo demás, no es creíble.