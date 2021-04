Rafael Buelna, de vuelta

“‘Hay que recordar que el General Buelna es considerado el general más joven de la Revolución Mexicana y muchos estudiosos de este movimiento armado lo consideran como uno de los generales más capaces y brillantes’”.

Recibo una amable carta del señor Jesús Antonio Serrano, lector de Noroeste, donde me hace una precisión notablemente válida de un texto que publiqué aquí la semana pasada.

En efecto, en una confusión mía mencioné a Rafael Buelna como uno de los sitiadores de Mazatlán, que aunque bien participó en el Ejército Constitucionalista y andaba por aquí cerca, (Nayarit) no estuvo en la triada de Álvaro Obregón, Juan Carrasco y Ramón F. Iturbe, quienes desde la Huerta de mangos de la Casablanca y la Loma Atravesada se plantaron como leones.

Reproduzco algunas frases de su carta que considero de interés general. Es muy sano que ciudadanos y lectores se tomen la molestia de hacer precisiones como estas, que no son un pequeño detalle.

Tuvo la cortesía de enviarla a mi correo personal y he aquí los párrafos que aclaran y alumbran más la presencia de Rafael Buelna y por qué no se integró al sitio de Mazatlán, que tuvo gran trascendencia, pero que no es mencionado con mucho entusiasmo en nuestros libros de historia, porque nuestra ciudad no cayó derrotada, como fue el caso de Zacatecas ante Villa.

Aquí fue donde Álvaro Obregón tuvo que decidir si seguía su marcha hacia el sur o concretaba la toma. Finalmente se decidió a mantener incomunicados a los federales y le cede el poder a los locales para que cumplen ese cometido, especialmente a Ramón F. Iturbe, quien sería uno de nuestros mejores gobernadores.

Va la cita textual de la información que nos comparte Jesús Serrano, donde me aclara por qué el Granito de Oro no se sumó a ese cerco que duró largos meses.

“Recordemos que Buelna, con el grado de Coronel, peleaba al lado del General Martín Espinoza Sánchez en el territorio de Nayarit, pero en una batalla, al ser derrotados por el Ejército Huertista y herido el General Martín Espinoza, estos se dispersan y Buelna sale en escapatoria por mar hacia los Estados Unidos.

“Buelna, cuando regresa a México, solicita apoyo del General Obregón, quien se encontraba luchando en Sonora, para ir a hacer la guerra en el territorio de Nayarit, pero Obregón no lo apoyó.

“Buelna, por propia mano forma su propio ejército y avanza rumbo a Nayarit. Primero toma San Ignacio, en donde es nombrado general, por su capacidad después de esa batalla, pero Buelna, al seguir hacia el sur, esquivó a Mazatlán porque el Ejército Huertista lo superaba en soldados y en municiones, y enfrentarlos le hubieran ocasionado una derrota.

“El ejército de Buelna toma Villa Unión, Rosario, Escuinapa y cuando se adentra al territorio de Nayarit, para ir a la toma de Tepic, ya Obregón se encontraba luchando tratando de tomar Mazatlán y como se le estaba complicando, envió al General Lucio Blanco y Manuel M. Diéguez en busca de Buelna, para que le facilitara como 500 soldados para apoyar en el sitio de Mazatlán.

“Recordemos que Buelna se negó y le envió un telegrama a Carranza, explicando el por qué de su negación.

“Ya lo que sucede más adelante en este movimiento armado sabrá que siempre hubo un recelo por parte de Obregón contra Buelna y en Ixtlán del Río, Buelna llevaría al paredón a Obregón, pero la intervención del General Lucio Blanco evitó un fusilamiento que hubiera cambiado la historia.

“Hay que recordar que el General Buelna es considerado el general más joven de la Revolución Mexicana y muchos estudiosos de este movimiento armado lo consideran como uno de los generales más capaces y brillantes de este movimiento.

“Para terminar, le quiero decir que soy un admirador de Buelna y he tenido la oportunidad de leer todo lo relacionado con este personaje, ejemplo de la juventud, desafortunadamente e irónicamente nuestras autoridades, en la avenida que lleva su nombre, en lugar de existir una estatua ecuestre de él, hay un monumento al agua...

Hasta aquí los párrafos de nuestro amigo lector. ¡Muchas gracias!