San Cirilo de Alejandría

San Cirilo consideraba a la sabiduría, apoyada en fundamentos puramente humanos como un sendero inseguro y dedicó su vida al estudio de las enseñanzas de los Padres de la iglesia, profundizando en el contenido de las Sagradas Escrituras.

Hizo el voto de no guiarse por ninguna regla que no hubiese sido trazada por los Santos Padres, al considerar la asistencia del divino espíritu sobre ellos para iluminar, por su medio, los sagrados textos.

Nacido en el Siglo IV, era originario de Egipto y sobrino del obispo Teófilo, quien lo guió en el conocimiento de las ciencias sagradas. Cuando murió su ilustre tío, él lo sucedió en la sede patriarcal de Alejandría, ejerciendo, desde el inicio de su cargo, sus dotes de elocuencia y erudición en la defensa de la doctrina católica en contra de los novacianos.

En el año 428 Nestorio fue proclamado obispo de Antioquia y empezó a enseñar que en Cristo actuaban dos personas distintas, una humana y otra divina en una distinción referente a sus actos y que estas dos personas solo se unían de una manera “moral”, hiriendo así la esencia de la encarnación. Cirilo le mando una amonestación, invitándolo a la reflexión, a lo cual Nestorio contesto de manera desdeñosa

Ante esta disputa teológica ambos acudieron al Papa Celestino, quien cito a los obispos para un concilio en Roma, finalmente este concilio declaró herética la doctrina de Nestorio, invitándolo a retractarse de sus afirmaciones y Cirilo fue nombrado el encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia.

Al persistir el obispo Nestorio en sus afirmaciones, el Papa convocó a un nuevo concilio a celebrarse en Éfeso, hacia el año 431, en el cual Cirilo encabezó a 200 obispos en defensa de la doctrina católica.

La crisis se agravo cuando el Patriarca de Antioquía, de nombre Juan, se unió a la causa de Nestorio y pretendieron excomulgar a Cirilo. Tanto Nestorio como Cirilo acudieron al emperador Teodosio, pero este, pretendiendo solucionar la disputa, ordenó el arresto de ambos. Cuando Cirilo estaba a cuando de ser desterrado el Papa confirmo su doctrina, ante lo cual recobro la libertad.

Durante dos años, al iglesia oriental, inconforme con la decisión del Papa, se declaró en cisma, hasta que finalmente reconoció la doctrina expuesta por Cirilo y vino loa reconciliación.

Finalmente, tras una continua lucha en defensa de la doctrina católica Cirilo murió el 28 de junio del 444. En 1882 el Papa León XIII lo proclamo Doctor de la iglesia.