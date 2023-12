Tengo entendido que el origen de tanto festejo fue el nacimiento del Niño Jesús, pero luego parece que esto es lo menos importante, porque para muchos ya eso de creer en Dios, es cuento incómodo de viejas y para manipular niños, festejan el equinoccio o el fin de año o lo que sea porque termina siendo un galimatías de importación, como vinieron a dar a nuestras tradiciones los monos de nieve donde no nieva, hasta donde sé tampoco tenemos duendes ni renos y Santa, sí es un cuento para niños que ni siquiera es nuestro.

Preparamos nuestra casa llena a reventar de adornos muy monos que ayuden al espíritu navideño, el menú de la cena, los regalos que hay que hacer a un montón de gente por compromiso, puede ser cualquier cosa total lo más seguro es que termine refrito en otras manos o dulces, galletas, pasteles que no terminan refritos, pero sí haciéndole daño a la salud de quien lo recibe, las posadas que sí son nuestras, ya no son posadas por lo general aunque quedan algunas por ahí.

Mamás y papás somos los custodios de las tradiciones familiares lo que significa que debe haber tradiciones familiares de cada familia muchas y bonitas hay que cuidarlas es una encomienda y exigencia, se necesitan, pero deben tener sentido ser coherentes hay que resguardar las heredadas que cada nueva familia decidirá cuáles de cada familia de origen conservará y hacer nuevas, sirven porque son las patas de refuerzos para tiempos difíciles, son lazos y recuerdos alegres para la mochila de cada hijo cuando salga de casa a donde le lleve la vida y las comunique a la siguiente generación porque fueron importantes para ese hijo.

Por eso, debemos cuidarlas y tener muchas, si son tradiciones familiares significa que participa la familia, ahora pensemos como padres qué tanto les damos oportunidad de participar en estas específicamente, primero explicando qué es lo que se festeja su origen y cómo pueden participar, para lo cual se necesita paciencia, que significa desacelerarnos para que puedan colgar las bolas del árbol y poner los muñequitos del Nacimiento, porque debe haber un Nacimiento y quizás no van a quedar para foto de revista como le gustaría a mamá, pero ellos van a ser felices y orgullosos, y si le pueden poner más suave y calientita la cuna al niñito Jesús con sus buenas obras del día con pajitas que le pongan diario más felices estarán, y si van a hacer galletas serán más felices todavía aunque la cocina no, paciencia, posadas para los niños la piñata tradicional tiene historia y significado cada pico, y cantar la posada también hay que explicar la historia.

Los padres estamos educando constantemente aunque no nos demos cuenta, el punto es que deberíamos ser conscientes de esto todo el tiempo, porque aunque te calles, estás comunicando, y lo que a veces comunicamos no es lo que deberíamos comunicar, si corres todo el día en la preparación de las fiestas y asistiendo a fiestas y lo que realmente es importante no encuentra tiempo ¿qué le estás diciendo?, si aceptas una larga lista de deseos en la carta al Niño Dios, o a los reyes magos o a Santa al que acostumbre, no estás aprovechando las oportunidades de educar, porque educamos con las circunstancias de cada temporada y educar (formar a una persona) es hablar de virtudes que se ejercitan especialmente en cada situación.

Los hijos no necesitan ni 10 ni cinco cajas de juguetes o lo que sea que pidan, seguro que no siendo celular lo dejarán en muy poco tiempo y si es celular se encargará que no hagan otra cosa y hacerles más daño que bien, no se los den, no lo necesitan y causa muchos males de toda índoles, lo que necesita es aprender generosidad, solidaridad, empatía, es el momento, no se trata ni de asustarlos ni de entristecerlos, pero sí de que sepan la situación de muchos niños.

Hay muchas guerras a muchos los mandan fuera de su país sin sus padres para salvarlos, otros se han quedado sin casa y sin nada por desastres naturales o simplemente viven en la periferia en cuartos de lo que sea que encuentre para hacer paredes y techo sus padres, no tienen agua, ni luz, ni piso seco y limpio, ni cama, ni que comer y claro ni juguetes, denles más que regalos la oportunidad de ser felices haciendo felices a otros, de verdad será una experiencia que les encantará y no olvidarán; y si les cuesta mejor, no se trata de dar lo que te sobra o ya no quieres sino de darse ellos con esfuerzo y algún sacrificio.

Ver a sus padres en estas tareas les llega y aprenden si además tienen el chance de participar lo máximo, la frivolidad de las fiestas sociales con alcohol dando abrazos y regalos por quedar bien fingiendo amabilidad, no educan deseducan y nos ven y nos escuchan los comentarios; sugerencia regalen plantitas, no dañan la salud de quien recibe, ni el medio ambiente que debemos cuidar ni afectan demasiado nuestra cartera.