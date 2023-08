De entrada tenemos que tener claro cómo se logra educar a una persona y que debe ser desde antes de nacer. Son dos ámbitos no estoy diciendo nada que no sepan todos a lo que quiero llegar, es que cada uno tiene su fin distintivo, pero los dos deben complementarse.

El primero es la familia donde entran en esta tarea de educar todos los miembros no solo los padres, ayudan los hermanos, los abuelos, tíos, primos, mayores al nuevo miembro, y todos deben tener en cuenta las reglas de esa familia y lo que se quiere conseguir con ellas, porque los padres pueden haber decidido que No televisión o aparatitos o juego antes de la tareas de la escuela o de las de casa, pero llega un abuelo o tío a cuidarlo por alguna razón y permite todo lo que los padres no.

El fin de la educación en la familia es lograr personas de bien, que quiere decir autónoma, que se sepa valer por sí misma lo que significa gran parte de la libertad, sin fastidiar la vida de los demás, de bien significa también que sabe tratar con respeto a los demás, pero comenzando por respetarse a sí mismo, una persona con los valores morales que le permitan interactuar con el resto de la humanidad sin causar daño, en la familia se educan los buenos hábitos y lo que llamamos buenos modales.

La educación en la escuela es sobre ciencias un poco de todas, lo básico y para que descubran por cual se inclinan más tarde y se dedicaran y para que tengan cierta cultura general que sirva en su día a día, como que con una palanca pueden mover algo pesado o que toda acción tiene una reacción, y sobre la ley de la gravedad esas cosas que podíamos tener en cuenta en nuestro quehacer diario y nos ayudarían a hacerlo mejor, más rápido y sin peligro, o simplemente conocer el mundo aunque no tengamos posibilidad de salir a verlo con solo un libro.

Pero claro que en la escuela no pueden permitir que alumnos se porten como chivos locos, con majadería, irrespetuosos etcétera, de modo que ahí se refuerzan las enseñanzas de la familia, lo mismo que en la familia refuerzan la de los profesores, viendo que estudien y hagan bien sus tareas, de modo que ni los profesores pueden dejar explicar la ciencia a los padres ni los padres pueden dejar la tarea de educar buenas personas a los maestros.

¿Y qué es eso de tono humano? Pues es lo que nos toca a los padres, enseñar a los hijos a portarse como persona humanas, con la conciencia de la altísima dignidad que cada uno tenemos por el simple hecho de ser personas, con esa conciencia de su valía y la de los demás cualquiera a su rededor, lo que significa ninguna razón para verlos desde arriba ni para sentirte menos.

Tono humano es lo que llamamos comúnmente “Buenos Modales”. Las circunstancias actuales en el flujo de información, nos ha llevado a estar más en contacto con las redes sociales digitales, antes esperábamos el programa de radio o televisión o el periódico para enterarnos de los hechos, hoy es posible en el momento que están sucediendo antes que en los noticieros, y además interactuar de modo expedito ante alguna nota o declaración que leemos en redes sociales digitales.

Esta capacidad de poder enterarnos e interactuar permite la existencia de dinámicas diferentes que intervienen en toma de decisiones a nivel país pues los ciudadanos tenemos ya herramientas para alcanzar a quienes antes no alcanzábamos y así expresar directamente nuestra opinión, ha sido un factor de empoderamiento para la ciudadanía poder juntar voces para lograr objetivos antes imposibles.

Lo malo es que los excesos son peligrosos llevan un lado muy delicado que es encontrarse con diferentes ideologías y tratar o enfrentar con ellas en forma masiva digitalmente hablando, los niveles actuales de intolerancia, violencia y agresividad que muestran el grado en que algunas sociedades han sido influenciadas o más bien manipuladas es alarmante y a nivel mundial muchos países donde los separatistas con sus oscuras intenciones trabajan duro y ya no sabemos claro dónde están los buenos y donde los malos, bueno no lo saben quiénes no recibieron esa formación moral humana.

Aquí es cuando tenemos que hacer conciencia de la importancia de la inteligencia emocional, ya que, como humanos, la influencia del ambiente externo a nuestra conciencia puede descontrolar o controlar nuestras emociones.

En este sentido, la formación de la inteligencia emocional (tarea de padres) tiene una vertiente muy importante en la manera y el tono en que interactuamos con los demás físicas o digitalmente, lamentablemente el tono que se ha perdido por todos esos factores es el tono que nos da humanidad

EL TONO HUMANO. Ese que debe sugerir Amabilidad, Cordialidad, Prudencia, Empatía, Generosidad y más, que no significa que nos quedemos callados para emitir nuestra opinión, al contrario, siempre hacerlo, pero cuidando la forma, el momento y el fondo en que la damos, al tratar con tono humano a los demás es como tomamos control de nosotros mismos, es saber estar.