Valores patrióticos

Tenemos un país dividido ya sabemos a causa de quién, además de acusaciones de uno al otro lado de traición a la patria, y parece que somos todos sin querer darnos cuenta que lo somos. Es una cosa muy triste y a la que debemos poner remedio, ya que no estaríamos así si no hubiéramos dejado de practicar los valores que este en particular encierra, porque el patriotismo encierra varios otros que hay que cultivar si de verdad amamos a nuestra patria.

El patriotismo se manifiesta por los valores claros y bien fundamentados, que desarrollamos al transmitir como ciudadanos conscientes, el buen trabajo, conducta correcta, buenos modales, respeto a las normas y costumbres, demostrando tener siempre una actitud recta y transparente en los diferentes aspectos que se contemplan dentro de una sociedad.

El concepto de patriotismo se identifica con el sentido de tribalismo antes de ser un país fuimos muchas tribus a las que se sentían ligados y unidos y orgullosos todos los que pertenecían a ella. Crecimos en número y nos transformamos en naciones con muchas tribus, y quienes pertenecen a estas naciones se sentirán igual de unidos y orgullosos aunque existan muchas diferencias entre sus tribus. Se refiere a una fuerte identidad cultural o étnica.

En la escuela nos enseñaban que así como en la familia tenemos un apellido que nos distingue de los demás dentro de los países que componen el mundo el nuestro también tiene un nombre propio que es México, con características que lo identifican, como son nuestros símbolos patrios: el Escudo, la Bandera y el Himno, que ya no se acostumbra mucho rendirle honores por lo menos en los chamacos, quiere decir que no les dicen nada esos símbolos porque los padres hemos descuidado lo mismo que las escuelas inculcarlo, ya no existe la clase de civismo.

Y también nuestras costumbres, ideas, tradiciones, comidas, bailes, y formas de hablar, todo esto compone la cultura del pueblo, es decir la forma de ser, lo que nos identifica como mexicanos, para amar todo esto necesitamos conocerlo y sobre todo no ver a los que son distintos por pertenecer a otras etnias, culturas, costumbres, formas de hablar, nivel económico o cultural por encima del hombro siendo que todos somos mexicanos y nos debemos respeto nadie superior a los otros solamente distintos pertenecientes al mismo país.

Conservar las tradiciones y costumbres nos permitirá comprender su historia, y aquí hay que hacer un gran paréntesis, toda la vida ha existido la historia manipulada por los gobiernos, en todos los países sucede y nos la enseñan en la escuela y así terminamos honrando a tipos traidores a la patria y a los buenos olvidados, festejando cosas que deben dar vergüenza, hay muchos, el ejemplo cercano Juárez. Quienes tuvimos suerte de estar en escuelas particulares que no enseñaban esa historia sino que la estudiábamos de historiadores particulares, pero la historia está en esos libros es cuestión de querer saber porque hasta eso no fueron quemados sino que están al alcance de quien quiera saber la verdadera historia de México.

Los valores que se pueden vivir a nivel patria pueden asociarse a todos aquellos que desean el bien común: solidaridad (jalar parejo) nos falta toda, igualdad (la discriminación es una desgracia que existe fuerte), colaboración (la mayoría finge demencia cuando se le pida ayuda dispuestísimos a criticar pero no a molestarse en hacer) y así podemos seguir porque de que hay muchos que desobedecen las leyes desde las de tráfico hasta las colas para tramites, gente cuya palabra no vale un cacahuate y siempre la incumple, en los 1800 casi no había necesidad de firmar documentos tu palabra valía y era tu orgullo. Ahora el orgullo es ver a cuántos se transa. Bueno en el país tenemos el poco honroso lugar de ser de los más corruptos y no todo es por el gobierno que lo facilita, pero espero no sean muy pocos quienes puedan decir que nunca dieron soborno a nadie.

Ver el desfile del 16 que ponía la piel chinita la marcha dragona y todos los saludos y gallardía de los soldados con nuestra bandera a mí me sigue sucediendo, pero no veo que a muchos niños ahora les suceda lo mismo y es que hay que conocerlos y vivirlos para amarlos, si tienes unos padres que viven con rectitud y honradez y ten enseñan a apreciar la cultura de tu país terminaras por ser patriota y defender eso que amas, me pregunto cuántos jóvenes estarían dispuestos ahorita a dar su vida defendiendo su país y sus valores de libertad, igualdad y fraternidad que deben ser los de todo país.

Conocer la historia ayuda a valorar sus glorias y aceptar sus episodios oscuros, solo de esta manera, y con la formación de un pensamiento crítico que no suele ser muy común, podemos entender y despertar el verdadero patriotismo.

Algunos puntos que reforzar: Respeto por los símbolos patrios, mostrar y explicar el significado de cada uno, saberse el himno y entender lo que dice, ponerse de pie, saludar bandera, respetar constitución y los lugares representativos, Cámaras por ejemplo.

Compartir y participar en costumbres y festejos, ayudar a su preparación, escuchar nuestra música, presenciar o participar en bailes o danzas.

En la medida de lo posible viajar y conocer el país, sus costumbres, comidas, lugares etc. Por lo menos en videos si no se puede en persona.

Compartir información sobre nuestra historia, costumbres etc. El sentimiento por nuestra patria les permitirá a los hijos ampliar sus conocimientos pero sobre todo reforzara su autoestima porque se sentirán orgullosos de su país, su cultura y costumbres y esto los acompañara siempre. Y no olviden el ejemplo papás si hablan con grosería, son transas, no hacen nada por su país, así nos está sucediendo lo que nos sucede ahora.