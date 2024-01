Características de Galaxy Watch5

Batería

Siempre que el Galaxy Watch5 no tenga activada la opción Always On Display que se encarga de mantener la pantalla del reloj encendida, la batería durará prácticamente todo el día. Si opta porque dicha alternativa está encendida con el fin de mostrar información, aun cuando no se esté interactuando con el reloj, difícilmente la batería llegue al final del día.

Medidor de las señales corporales

El Galaxy Watch5 cuenta con un sensor Bio Active que se encarga de medir y sincronizar al mismo tiempo diferentes señales corporales que sirven para dar a los usuarios de estos relojes datos precisos. Esta función permanece encendida incluso cuando se está durmiendo.

Para que el funcionamiento sea óptimo, lo primero que se debe hacer es confirmar los datos relacionados con la composición corporal y medir la información con los botones que se encuentran en los costados. Eso sí, la pulsera debe estar bien ajustada a la muñeca para que el análisis de datos sea el correcto.

Supervisión del sueño

Gracias a la función de monitoreo del sueño es posible detectar y también tratar aquellos problemas relacionados con el sueño. Usar el reloj mientras se duerme permite a sus usuarios mejorar la calidad de su vigilia, así como tener mejor rendimiento físico y mental; también es posible conseguir un mejor bienestar general.

La posibilidad de monitorear el sueño permite realizar seguimiento de la calidad de este y analizar la frecuencia cardiaca. Quien porta el reloj podrá grabar su sueño REM, es decir, conocer lo que ocurre en su cuerpo durante una de las etapas principales del ciclo del sueño.

Medición de entrenamientos

Si algo permite el Galaxy Watch5 es medir el progreso que tienen quienes lo portan durante el entrenamiento. Gracias a este es posible establecer objetivos, además, los usuarios se muestran más motivados. Igualmente, se trata de un dispositivo que ayuda a evitar lesiones, porque el usuario tiene control de cada movimiento.