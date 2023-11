“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo mediante el cambio”. Peter Drucker

Cambiar no es fácil, pero la inteligencia emocional y racional equilibrada de un fundador puede ayudar a mantener la armonía familiar, del patrimonio familiar y de la trasmisión suave de su legado

Todos aquellos prisioneros habían renunciado a su libertad paralizados por el miedo. Adaptarse a los cambios no es fácil para ninguna persona y durante una etapa de crisis, el temor es una reacción común en los colaboradores de una empresa. A continuación, conozcamos algunos conceptos básicos para que los líderes familiares puedan sembrar la confianza en sus colaboradores y establecer con éxito un cambio importante en su organización.

El liderazgo como agente clave para un cambio exitoso

Ante un momento de crisis y la necesidad de dar resultados, es normal que los colaboradores se encuentren bajo mucha presión y no sean capaces de abrir nuevas puertas hacia el éxito. En esos momentos resulta fundamental que el liderazgo apuntale las capacidades de su equipo de trabajo.

La adaptación como parte de la cultura empresarial

Cuando se habla de las ventajas de una empresa familiar, suele señalarse su flexibilidad para la adaptación. Contar con esta cualidad es fruto de un trabajo organizado y un liderazgo consciente, ya que esta agilidad para dar respuesta a las dificultades dependerá de que todos los colaboradores tengan claros los objetivos de la organización y pongan en práctica los valores corporativos en su quehacer cotidiano.

Un proceso de transformación será más sencillo si tu compañía se encuentra lista en todo momento para ello. La institucionalización de la empresa permitirá que la toma de decisiones pueda ser consensuada y ágil, la implementación de los cambios se haga de manera ordenada y con la comunicación suficiente entre los distintos niveles empresariales.

La realidad muestra que si una empresa familiar no está gestionada adecuadamente surgirán problemas empresariales que tarde o temprano impactarán en la familia. Lo opuesto también aparece cotidianamente, la ausencia de armonía y acuerdos entre los miembros de una familia tarde o temprano se reflejarán en problemas de gestión en la empresa familiar.

He recibido esta y otras enseñanzas de grandes líderes durante mi experiencia acompañando a empresas familiares. He compartido este trayecto en el libro Los secretos mejor guardados del empresario familiar. Cambiar no es fácil, pero la inteligencia emocional y racional equilibrada de un fundador puede ayudar a mantener la armonía familiar, del patrimonio familiar y de la trasmisión suave y tde su legado.