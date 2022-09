Ante el entorno actual, ¿En qué invierto?

La diversificación es la clave para bajar el riesgo de los portafolios de inversión y aumentar sus rendimientos, si prefiere la renta fija, invierta un 85 por ciento en CETES (28 y 91 días), 10 por ciento en renta variable (Bolsa Mexicana de Valores) y 5 por ciento en dólares

Recibo varios correos de algunos de mis cuatro lectores, preguntándome, ¿ante el entorno y situación actual de incertidumbre (tasas de interés al alza, inflación al alza, guerra y pandemia) en que se puede invertir sin caer en riesgos excesivos y ganar una tasa de interés decente.La pregunta no está fácil, pues la mayoría de las alternativas de inversión, no solo en México, si no en la mayoría de los países del mundo están pagando rendimientos negativos. Po ejemplo:

En estos números de algunas de las alternativas de inversión, podemos ver que el Índice de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) es el que mayor rendimiento ha pagado en los últimos 19 años, pero este 2022 por la incertidumbre y volatilidad de los mercados, su rendimiento es negativo.

Esto quiere decir que, si usted quiere invertir en bolsa, tiene que pensar que su inversión tendrá que mantenerse invertida cuando menos de 3-5 años en términos normales para poder obtener un buen rendimiento. El largo plazo es la parte importante en esta alternativa.

El oro y el dólar son alternativas más especulativas porque tienen que ver con el sentido de seguridad y confianza de los inversionistas. En tiempos de incertidumbre, de problemas sociopolíticos, guerras y de altas volatilidades, los inversionistas para protegerse buscan este tipo de alternativas por considerarlas seguras. También se puede observar en el ejemplo anterior, que el largo plazo también premia este tipo de inversiones.

Los CETES son inversiones de renta fija, son seguras y pagan intereses a su vencimiento, su rendimiento en los 19 años ha sido positivo pues ha sido superior a la inflación, aunque este año aún y cuando la tasa está en el 8.75 por ciento (28 días) es inferior a la inflación que se ubica sobre el 9 por ciento.

Por el otro lado las inversiones de renta fija en papeles bancarios, la tasa más alta está en el 6 por ciento.

Si usted es un inversionista que solo invierte en renta fija, invierta una parte en CETES a 28 días ganado el 8.75 por ciento (para tener liquidez) y otra en 91 días ganando el 9.37 por ciento.

No invierta en pagarés bancario porque pagan tasas inferiores.

Los Fondos de Inversión son buenas alternativas, pero en tiempos como los actuales de aumentos de tasas de interés presentan volatilidad y rendimientos muy bajos, por lo que tampoco es recomendable esta inversión.

La diversificación es la clave para bajar el riesgo de los portafolios de inversión y aumentar sus rendimientos, si prefiere la renta fija, invierta un 85 por ciento en CETES (28 y 91 días), 10 por ciento en renta variable (Bolsa Mexicana de Valores) y 5 por ciento en dólares.

En base a este ejemplo conservador, puede aumentar o disminuir los porcentajes de acuerdo con su perfil de inversionista y de su horizonte de inversión.

El tipo de cambio peso-dólar se mantuvo volátil en las últimas semanas, bajando hasta los $19.80 para regresar por encima de los $20 pesos por los malos datos de la inflación en EU. Como el Banco de México insiste en seguir los pasos de la Reserva Federal (FED), el peso mexicano se mantendrá estable, en el rango actual de $19.70 a $20,20 en el corto plazo.

Se espera que tanto la FED como Banxico subirán su tasa de referencia en 0.75 por ciento cada uno el 21 y 29 de septiembre, y seguirán subiendo su tasa en lo que resta del año.