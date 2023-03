Esta nueva tecnología pone a prueba, otra vez, nuestra capacidad de adaptación y nuestra agilidad.

El ChatGPT procesa, condensa y elabora conocimiento. Quienes lo utilizamos sabemos que puede crear cosas que no entendemos. Le hacemos preguntas sobre cualquier tema y nos contesta con respuestas que pueden ir más allá de nuestra comprensión. Si el asunto no lo dominamos bien, podemos cuestionarle hasta llegar a niveles más profundos que nuestro entendimiento no alcanza