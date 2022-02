Cinco dudas que un fundador no se atreve a preguntar sobre la sucesión

Si tú eres el fundador de una empresa familiar, y te intimida el tema de la sucesión, aquí me dedico a despejar cinco típicas dudas, lo que seguramente te dejará un tanto más tranquilo:

Hay dos tipos de fundadores: los que se quieren retirar y los que no. Unos anhelan tiempo libre para sí mismos, dedicarse a las aficiones que abandonaron, explorar otras facetas de su personalidad. Hay otros que aseguran que el día que la parca toque a la puerta, será la de su oficina. Esto puede sonar descabellado, pero al final resulta lógico: para el fundador de una empresa familiar el negocio es parte fundamental de su identidad. No por nada un fundador sacrificó fiestas, viajes, reuniones familiares, aficiones, amistades y muchas otras cosas más para construir un legado para su familia. Por lo tanto, el retiro se anuncia como la cosa más nebulosa e impredecible, algo que genera mucho temor. Si tú eres el fundador de una empresa familiar, y te intimida el tema de la sucesión, aquí me dedico a despejar cinco típicas dudas, lo que seguramente te dejará un tanto más tranquilo: