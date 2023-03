Todo lo que suceda con los videojuegos en esta época está destinado a cambiar nuestra sociedad. Su influencia ya no reside solo en el divertimento, sino en los negocios, en el arte y en las nuevas formas de interacción de las personas. Y, por eso, en este artículo, te contaremos cuáles son las tendencias de los videojuegos en este 2023.

Tendencias en el 2023

Esports

● Counter-Strike 2: este videojuego de Valve Corporation es una competición de disparos en primera persona. Hay dos equipos (los terroristas y los antiterroristas) que se enfrentan. Se ha llevado en tres ocasiones el premio a “Mejor juego de eSports” en The Game Awards.

● League of Legends: producido por Riot Games, este videojuego consiste en un combate entre dos equipos, cada uno de cinco jugadores. El juego tiene doce ligas y la final es el Campeonato Mundial de League of Legends.

Los esports , también conocidos como ciberdeportes, convocan a un sinnúmero de jugadores virtuales en competiciones de videojuego. Por lo general, las puedes ver en Twitch , Facebook y Youtube. Su existencia supone una revolución para el deporte, porque, aunque obviamente se necesita de una estrategia, la fuerza física ya no es un requisito. Además, ha llegado una nueva generación de jugadores profesionales. Estos son los videojuegos esports más populares:

Videojuegos en la nube

Criptojuegos

Los criptojuegos son un ejemplo de la eliminación entre el entretenimiento y los negocios y, por eso, han sido todo un hit en este 2023. Hay videojuegos de rol, de estrategia, de combate, etc., pero lo más importante es que estos están basados en redes blockchain y puedes obtener criptomonedas o NFTs en el juego. Ambos pueden intercambiarse por objetos y dinero reales. Mejor dicho: con esta opción ya puedes emprender en los videojuegos. Estos son tres de los más populares:

Realidad virtual en los videojuegos

Ya hay varios videojuegos que integran la realidad virtual: puedes desplazarte por un montón de escenarios de simulación que te hacen pensar que estás literalmente dentro del juego, gracias a unas gafas o cascos especiales y otros elementos como espadas o armas. Por medio de la realidad virtual, los videojuegos se hacen extremadamente realistas. Estos son algunos de los videojuegos con realidad virtual favoritos en 2023:

● The Walking Dead: Saints and Sinners: en este videojuego puedes luchar contra zombies en Nueva Orleans. Si te gusta el suspenso y la acción, no dudes en probarlo.

● Killer Frequency: se trata de un videojuego de terror en primera persona en el que asumes el papel de Forrest Nash, un locutor de radio. Tienes que enfrentarte a acertijos y aventuras siniestras, mientras escuchas música en una rocola.

● Green Hell VR: si te gustan las aventuras de supervivencia, tienes que probar este videojuego. Debes enfrentarte a animales peligrosos en medio de la jungla y lo único con lo que te puedes ayudar es con astucia, tu mochila y un reloj inteligente.