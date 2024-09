¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación WhatsApp normal. No está hecha por la misma empresa que WhatsApp normal, sino por otras personas que querían añadir más funciones. Esto es lo que lo hace especial

1. Te permite cambiar el aspecto de la app con diferentes colores y estilos.

2. Puedes enviar archivos más grandes, como vídeos más largos o más fotos a la vez.

3. Tiene mejores opciones de privacidad. Puedes ocultar cuando estás en línea o escribiendo.

4. Puedes usar fuentes especiales y más emojis en tus mensajes.

5. Te permite programar mensajes para enviarlos más tarde.

6. Puedes ver los mensajes que alguien ha borrado.

WhatsApp Plus intenta dar a los usuarios más control y opciones divertidas que no están en la aplicación normal. Pero recuerda que no es el WhatsApp oficial, por lo que podría no ser tan seguro y meterte en problemas con el WhatsApp real si descubren que lo usas.